Будущее Ротаня в сборной Украины U-21 решится после Евро-2023

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что дальнейшая работа Руслана Ротаня со сборной Украины U-21 зависит от выступления на молодежном Евро-2023, а также от решения главного тренера национальной команды.

«Руслан Ротань проделал яркую работу с молодежной сборной. Во-первых, он вывел команду на Евро-2023, а во-вторых, важны результаты на самом чемпионате Европы. У нас есть такая мечта и цель... Потому что мы никогда не выступали на Олимпиаде, и у нынешнего состава есть шансы побороться за путевку на Игры. И именно это является продолжением работы с Ротанем, чтобы он готовил сборную на Олимпиаду».

«Но после Евро-2023 вместе с новым главным тренером национальной сборной будет принято решение, чтобы мы сделали структуру всех сборных под стратегию наставника главной команды. Поэтому решение по поводу будущего молодежки будет после Евро решаться с новым тренером первой сборной», — сказал Павелко.

Евро-2023 U-21 стартует для Украины 21 июня матчем против Хорватии.