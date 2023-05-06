Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая из-за паузы в карьеры опустилась на 1088-е место в рейтинге WTA, надеется, что со временем улучшит свои позиции.

«Для меня все нормально, я знаю, что это временно. Я надеюсь на это (смеется). Для меня важно быть готовой на 100% физически и на 100% ментально, тогда я смогу хорошо соревноваться».

«Каждый раз, когда я выхожу на корт, я выкладываюсь на полную, а рейтинг со временем улучшится», – сказала Свитолина.

Сейчас украинка выступает на турнире WTA 125 во Франции, где вышла в полуфинал.