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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
WTA
06 мая 2023, 10:48 |
224
1

Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»

Элина находится вне первой тысячи рейтинга

06 мая 2023, 10:48 |
224
1
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая из-за паузы в карьеры опустилась на 1088-е место в рейтинге WTA, надеется, что со временем улучшит свои позиции.

«Для меня все нормально, я знаю, что это временно. Я надеюсь на это (смеется). Для меня важно быть готовой на 100% физически и на 100% ментально, тогда я смогу хорошо соревноваться».

«Каждый раз, когда я выхожу на корт, я выкладываюсь на полную, а рейтинг со временем улучшится», – сказала Свитолина.

Сейчас украинка выступает на турнире WTA 125 во Франции, где вышла в полуфинал.

По теме:
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Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире во Франции
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Элина Свитолина
Источник Большой теннис Украины
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Александр Науменко
Ну і додайте, що наразі вона вже 540-ва.
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