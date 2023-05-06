Можно не участвовать. Павелко рассказал о возвращении Кубка Украины
Минимум один сезон клубы могут отказаться от участия
Президент УАФ Андрей Павелко дал понять, что в новом сезоне возобновится проведение Кубка Украины, однако команды смогут сами решить, стоит ли им участвовать в турнире.
«Возвращение Кубка Украины – главная задача для тех, кто разрабатывает календарь. Чтобы клубы УПЛ и ПФЛ принимали решение уже с календарем матчей».
«Сами команды просят, чтобы участие не было обязательным в этом году, и мы понимаем их риски», – сказал Павелко.
Проведение Кубка Украины было остановлено в прошлом году из-за вторжения россии. Минувшей зимой УАФ предлагала клубам доиграть турнир, но команды отказались.
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