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Кубок Украины
06 мая 2023, 09:10 |
1000
6

Можно не участвовать. Павелко рассказал о возвращении Кубка Украины

Минимум один сезон клубы могут отказаться от участия

06 мая 2023, 09:10 |
1000
6
Можно не участвовать. Павелко рассказал о возвращении Кубка Украины
УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко дал понять, что в новом сезоне возобновится проведение Кубка Украины, однако команды смогут сами решить, стоит ли им участвовать в турнире.

«Возвращение Кубка Украины – главная задача для тех, кто разрабатывает календарь. Чтобы клубы УПЛ и ПФЛ принимали решение уже с календарем матчей».

«Сами команды просят, чтобы участие не было обязательным в этом году, и мы понимаем их риски», – сказал Павелко.

Проведение Кубка Украины было остановлено в прошлом году из-за вторжения россии. Минувшей зимой УАФ предлагала клубам доиграть турнир, но команды отказались.

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Источник Телеканал Дом
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Комментарии 6
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Al1515
Павелко организатор договорняка Минвй Шахтер 0 4 .
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Al1515
Как могло такое оказаться что даже во время войны вор коррупционер сепаратистских прихвостень Ахметова до сих пор управляет футболом в Украине ? 
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+2
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Springfield
Могли бы выставить вторые или молодёжные составы. Никто бы не упрекнул. Я так думаю.
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+1
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