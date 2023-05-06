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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 мая
Англия
06 мая 2023, 01:59 |
14
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 мая

Важные события во всех видах спорта

06 мая 2023, 01:59 |
14
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 6 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Борнмут – Челси

Favbet 3.32 – 3.60 – 2.29

17:00 Манчестер Сити – Лидс

Favbet 1.16 – 9.80 – 18.00

19:30 Ливерпуль – Брентфорд

Favbet 1.52 – 4.96 – 6.35

ТЕНННИС

12:00 Даяна Ястремская – Элизабет Мандлик

Favbet 1.32 – 3.28

15:00 Слоан Стивенс – Элина Свитолина

Favbet 1.77 – 2.00

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Источник Sport.ua
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