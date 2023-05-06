Англия06 мая 2023, 01:59 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 мая
Важные события во всех видах спорта
06 мая 2023, 01:59 |
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В субботу, 6 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Борнмут – Челси
17:00 Манчестер Сити – Лидс
19:30 Ливерпуль – Брентфорд
ТЕНННИС
12:00 Даяна Ястремская – Элизабет Мандлик
15:00 Слоан Стивенс – Элина Свитолина
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