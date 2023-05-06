СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 мая

В субботу, 6 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Борнмут – Челси

3.32 – 3.60 – 2.29

17:00 Манчестер Сити – Лидс

1.16 – 9.80 – 18.00

19:30 Ливерпуль – Брентфорд

1.52 – 4.96 – 6.35

ТЕНННИС

12:00 Даяна Ястремская – Элизабет Мандлик

1.32 – 3.28

15:00 Слоан Стивенс – Элина Свитолина

1.77 – 2.00