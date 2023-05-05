Элина Свитолина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Сен-Мало
6 мая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления на турнире WTA 125 в Сен-Мало (Франция).
В 1/2 финала украинка сразится против первой сеяной Слоан Стивенс (№48 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Волынец – Миннен. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли четыре раза, счет равный.
Победительница встречи в финале сразится против Кэти Волынец (№103 WTA) или Грет Миннен (№173 WTA).
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