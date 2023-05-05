Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 мая 2023, 21:31 |
1668
1

Элина Свитолина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Сен-Мало

05 мая 2023, 21:31 |
1668
1
Элина Свитолина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

6 мая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления на турнире WTA 125 в Сен-Мало (Франция).

В 1/2 финала украинка сразится против первой сеяной Слоан Стивенс (№48 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Волынец – Миннен. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли четыре раза, счет равный.

Победительница встречи в финале сразится против Кэти Волынец (№103 WTA) или Грет Миннен (№173 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире во Франции
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
Элина Свитолина – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина смотреть онлайн WTA Сен-Мало Слоан Стивенс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ
Футбол | 05 мая 2023, 18:41 3
Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ
Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ

Аргентинец извинился перед партнерами по команде

Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
Теннис | 05 мая 2023, 01:59 1
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде

Иге осталось обыграть только Арину Соболенко

Основной защитник Динамо пропустит матч УПЛ
Футбол | 05.05.2023, 14:13
Основной защитник Динамо пропустит матч УПЛ
Основной защитник Динамо пропустит матч УПЛ
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
Футбол | 05.05.2023, 07:35
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте
Футбол | 04.05.2023, 23:59
Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте
Де Дзерби шокировал Ман Юнайтед. Брайтон вырвал победу на последней минуте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KirTheKing
слоан мощная и техничная тетка, но бегать по корту не особо любит..
скорее всего увидим копию трехсетового финала Итогового'2018..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ
Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ
03.05.2023, 23:37 3
Футбол
Стали известны все полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
04.05.2023, 11:40 2
Теннис
Нет – участию спортсменов рф и рб! Заявление представителей спорта 35 стран
Нет – участию спортсменов рф и рб! Заявление представителей спорта 35 стран
04.05.2023, 22:07 9
Олимпийские игры
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
03.05.2023, 17:01 10
Теннис
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
04.05.2023, 17:38 80
Футбол
БАЮЛ – Гутцайту: «Вы позорите всех украинских спортсменов во всем мире»
БАЮЛ – Гутцайту: «Вы позорите всех украинских спортсменов во всем мире»
04.05.2023, 17:43 19
Зимние виды
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
03.05.2023, 21:00 7
Футбол
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
05.05.2023, 15:25 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности