Элина Свитолина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 мая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления на турнире WTA 125 в Сен-Мало (Франция).

В 1/2 финала украинка сразится против первой сеяной Слоан Стивенс (№48 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Волынец – Миннен. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли четыре раза, счет равный.

Победительница встречи в финале сразится против Кэти Волынец (№103 WTA) или Грет Миннен (№173 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА