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  4. Даяна Ястремская – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 мая 2023, 21:12 |
211
0

Даяна Ястремская – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Реусе

05 мая 2023, 21:12 |
211
0
Даяна Ястремская – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

6 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).

В 1/2 финала украинка сразится против американки Элизабет Мандлик (№147 WTA), которая стартовала в квалификации. Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 11:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в финале сразится против Лорен Дэвис (№56 WTA) или Сораны Кырсти (№44 WTA).

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Элизабет Мандлик Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Реус
Источник Sport.ua
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