Даяна Ястремская – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).

В 1/2 финала украинка сразится против американки Элизабет Мандлик (№147 WTA), которая стартовала в квалификации. Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 11:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в финале сразится против Лорен Дэвис (№56 WTA) или Сораны Кырсти (№44 WTA).

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