Даяна Ястремская – Элизабет Мандлик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Реусе
6 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).
В 1/2 финала украинка сразится против американки Элизабет Мандлик (№147 WTA), которая стартовала в квалификации. Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 11:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница встречи в финале сразится против Лорен Дэвис (№56 WTA) или Сораны Кырсти (№44 WTA).
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