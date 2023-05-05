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  4. Геллер поздравил болельщиков Зари со 100-летием луганского клуба
Украина. Премьер лига
05 мая 2023, 20:59 | Обновлено 05 мая 2023, 21:02
260
4

Геллер поздравил болельщиков Зари со 100-летием луганского клуба

Президент «Зари» верит, что команде вернется на родной стадион

05 мая 2023, 20:59 | Обновлено 05 мая 2023, 21:02
260
4
Геллер поздравил болельщиков Зари со 100-летием луганского клуба
ФК Заря Луганск

Президент «Зари» Евгений Геллер поздравил болельщиков со 100-летием луганского клуба.

«Уважаемые болельщики!

Уже ровно 100 лет с тех пор, как луганская «Заря» начала свою историю.

100 лет – в этой дате есть все – огромные успехи и достижения, невероятные победы и досадные поражения. Все это – история жизни нашей команды!

Прежде всего, в нашей памяти останется успех «Зари» 1972 года. Тогда, когда никто, кроме нас самих, не верил в успех, команда сплотилась и доказала, что нет ничего невозможного, что даже когда ты из небольшого областного городка, у тебя есть шанс победить и стать лучшим.

Сейчас мы равняемся на тех ребят, которые своим желанием, жаждой победы, несмотря ни на что навсегда вписали собственноручно в нашу с вами историю «Золотую «Зарю».

В эти непростые времена новейшей истории, когда луганская «Заря» осталась без родного стадиона, без родных болельщиков, наша команда продолжает побеждать! Мы горды вспоминать бронзовые медали уже в независимом украинском чемпионате и финалы Кубка страны в новейшей истории, но мы помним, что в нас течет чемпионская кровь и стремимся снова повторить достижения 1972-го года.

К тому же «Заря», несмотря на все трудности, уже на протяжении многих лет представляет нашу страну в еврокубках и я уверен, что команда будет лишь улучшать свои результаты на международной арене.

Конечно не так мы хотели отпраздновать 100-летие клуба. Сейчас мы далеко от дома, от Луганска и родного «Авангарда»... Но война заставляет нас в очередной раз становиться еще сильнее и продолжать бороться. Возвращение на родную землю, в родные стены, на родной стадион – это наша мечта, как и многих тысяч людей. Я уверен, что благодаря нашим защитникам мы вскоре встретимся с вами на «черно-белом» «Авангарде» и отпразднуем нашу общую победу, а весь стадион в унисон вновь будет скандировать: «Мужики» и «Вперед, Заря!».

В этот день хотелось бы пожелать всем нашим болельщикам мира. Мы благодарим наши ВСУ за возможность не просто играть в футбол, а играть в футбол в своей стране.

Отдельной строкой хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые несмотря на все, продолжают следить за нашими успехами, болеть и поддерживать родной клуб! Помните, что каждый выход на поле луганской «Зари» – это дань уважения и вам, потому что без болельщиков нет команды! Душой мы всегда были и будем с вами!

Спасибо всем вам за поддержку! До встречи в украинском Луганске! С Днем рождения, «Заря«!», – сказано в официальном заявлении.

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Евгений Геллер Заря Луганск
Источник ФК Заря Луганск
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Комментарии 4
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Illiashenko Andriy
- Вітаю Рідна Команда з ювілеєм, 100 років то велика дата і можливо в цьому році вона буде з медалям, і хто зна з якими
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0
Springfield
Ура!  Только 100 лет назад команда называлась Металлист.  А Зарёй стала с  1964 года.   Кроме того ещё была Дзержинцем, Трудовыми резервами и Авангардом.   И тут они родня с настоящим Металлистом из прошлого.  Потому что он тоже был и Дзержинцем, и Авангардом.   Как говорится, из песни слов не выкинуть.
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0
Луганчанин
Спасибо Геллеру что возродил, и не дал исчезнуть клубу. Помню как стадион гнал команду вперёд. До боли и слез было обидно покидать Луганск в 2014г. Верю, что все те кто уехал, обязательно в очень скором времени вернутся. С Украиной, с командой, с радостью.
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0
VAR
С юбилеем луганская Заря
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