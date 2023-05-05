Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
Роберто Моралес сейчас на Житомирщине
Известный украинский футбольный комментатор и ведущий ютуб-проекта «ТаТоТаке» Роберто Моралес сообщил о том, что вступил в ряды ВСУ:
««Я оказался на Житомирщине, чтобы служить в рядах Вооруженных сил Украины и уже являюсь военнослужащим Вооруженных сил Украины. Что ж, вторая каденция.
Все должно быть хорошо и, в первую очередь, все должно быть Украина. Желаю удачи всем зрителям проекта «ТаТоТаке». Еще увидимся. Возможно, это будет нескоро, но в любом случае встретимся».
Моралес оказался в рядах ВСУ во второй раз. В 2015 – 2016 годах он служил в зоне АТО.
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