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05 мая 2023, 18:58 |
2857
1

Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ

Роберто Моралес сейчас на Житомирщине

05 мая 2023, 18:58 |
2857
1
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
ФК Динамо Киев. Роберто Моралес

Известный украинский футбольный комментатор и ведущий ютуб-проекта «ТаТоТаке» Роберто Моралес сообщил о том, что вступил в ряды ВСУ:

««Я оказался на Житомирщине, чтобы служить в рядах Вооруженных сил Украины и уже являюсь военнослужащим Вооруженных сил Украины. Что ж, вторая каденция.

Все должно быть хорошо и, в первую очередь, все должно быть Украина. Желаю удачи всем зрителям проекта «ТаТоТаке». Еще увидимся. Возможно, это будет нескоро, но в любом случае встретимся».

Моралес оказался в рядах ВСУ во второй раз. В 2015 – 2016 годах он служил в зоне АТО.

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Роберто Моралес российско-украинская война ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Sergey Romanchik
Роберто....Ну тебе не вистачатиме саме як журналіста, коментатора... Капець ..Що тепер дивитися..Але,бережи тебе Бог,та повертайся живим та неушкодженим 💙💛
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