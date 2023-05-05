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Англия
05 мая 2023, 18:31 | Обновлено 05 мая 2023, 18:36
893
1

ВИДЕО. Гвардиола рассказал про отрыв от Арсенала и матч против Реала

Главный тренер «Манчестер Сити» – о предстоящих матчах команды

05 мая 2023, 18:31 | Обновлено 05 мая 2023, 18:36
893
1
ВИДЕО. Гвардиола рассказал про отрыв от Арсенала и матч против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В субботу 6 мая в рамках 35 тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет на своем поле «Лидс Юнайтед». «Горожане» громят всех и вся на своем пути к очередному чемпионскому титулу, тогда как «павлины» вовсю борются за выживание и в случае поражения наверняка опустятся в зону вылета.

В этом сезоне «Лидс» испытывает трудности и сейчас занимает лишь 17-е место в Премьер-лиге, имея столько же набранных очков, сколько и в зоне вылета. Не сумев выиграть в последних 5 матчах (1 ничья и 4 поражения), гости никак не могут вернуться на прежний уровень. В минувшие выходные они сыграли дома вничью 1:1 с прямыми конкурентами «Лестером», а на этой неделе были разгромлены 4:1 в Борнмуте.

Неудача привела к увольнению тренера Хавьера Грасии, который был назначен на эту должность в конце февраля. Сэм Аллардайс готовиться принять девятый клуб Премьер-лиги за свою 29-летнюю тренерскую карьеру. Одной из задач для Большого Сэма станет укрепление обороны «Лидса», который пропустил больше голов (67), чем любая другая команда АПЛ в этом сезоне, включая 20 голов в семи матчах в апреле – рекорд Премьер-лиги за один месяц.

Вашему вниманию слова главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы перед матчем с «Лидсом».

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Лидс Арсенал Лондон Реал Мадрид Английская Премьер-лига Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Насправді велий плюс в боротьбі з Арсеналом,, те що у МС є лавка запасних велика і гравці , які виходять не гірші за тих хто вийшов в основі. У Арсенала нажаль таких дуже мало і фактично в самий вирішальний момент  у них можуть підсилити з лавки  максимум 2-3 гравці.
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