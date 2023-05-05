РИВАЛДО: «Месси проявляет неуважение к ПСЖ»

Легенда «Барселоны» Ривалдо прокомментировал конфликт Лионеля Месси с руководством «ПСЖ»:

«Месси отправился в Саудовскую Аравию без разрешения «ПСЖ» и в итоге получил от клуба двухнедельное отстранение. Все указывает на то, что он отправился в Саудовскую Аравию, чтобы разобраться со своим контрактом.

Тем не менее, мне было немного грустно видеть, что Месси проявляет такое неуважение к своему нынешнему клубу, что очень необычно для него. Он точно мог бы найти лучшую альтернативу - поговорить с клубом, дождаться приезда саудовцев в Париж, даже дождаться окончания сезона.

Он мог прийти к согласию с «ПСЖ», чтобы не создавать проблем. Месси всегда был образцом для подражания, и его критики ждали чего-то подобного, чтобы напасть на него».