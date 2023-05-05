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  4. РИВАЛДО: «Месси проявляет неуважение к ПСЖ»
Франция
05 мая 2023, 18:11 |
366
0

РИВАЛДО: «Месси проявляет неуважение к ПСЖ»

Легендарный бразилец – о поведении Лионеля Месси

05 мая 2023, 18:11 |
366
0
РИВАЛДО: «Месси проявляет неуважение к ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легенда «Барселоны» Ривалдо прокомментировал конфликт Лионеля Месси с руководством «ПСЖ»:

«Месси отправился в Саудовскую Аравию без разрешения «ПСЖ» и в итоге получил от клуба двухнедельное отстранение. Все указывает на то, что он отправился в Саудовскую Аравию, чтобы разобраться со своим контрактом.

Тем не менее, мне было немного грустно видеть, что Месси проявляет такое неуважение к своему нынешнему клубу, что очень необычно для него. Он точно мог бы найти лучшую альтернативу - поговорить с клубом, дождаться приезда саудовцев в Париж, даже дождаться окончания сезона.

Он мог прийти к согласию с «ПСЖ», чтобы не создавать проблем. Месси всегда был образцом для подражания, и его критики ждали чего-то подобного, чтобы напасть на него».

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Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
Ривалдо Лионель Месси ПСЖ
Источник Betfair
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