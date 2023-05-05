Ювентус подпишет защитника сборной Испании

«Ювентус» близок к подписанию защитника «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торреса. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, стороны еще не заключили сделку, но могут ударить по рукам в ближайшие дни.

Пау Торрес является воспитанником «Вильярреала», его контракт рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего испанца 1 гол в 35 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.