Италия05 мая 2023, 17:37 |
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Ювентус подпишет защитника сборной Испании
Пау Торрес покинет «Вильярреал» летом
05 мая 2023, 17:37 |
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«Ювентус» близок к подписанию защитника «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торреса. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, стороны еще не заключили сделку, но могут ударить по рукам в ближайшие дни.
Пау Торрес является воспитанником «Вильярреала», его контракт рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего испанца 1 гол в 35 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
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