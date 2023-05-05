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  4. Снигур вышла в полуфинал на 25-тысячнике ITF в Испании
ITF
05 мая 2023, 17:12 |
356
0

Снигур вышла в полуфинал на 25-тысячнике ITF в Испании

Дарья в 1/4 финала обыграла соперницу из Сербии

05 мая 2023, 17:12 |
356
0
Снигур вышла в полуфинал на 25-тысячнике ITF в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№165 WTA) вышла в полуфинал на 25-тысячнике ITF в Испании.

В матче 1/4 финала первая сеяная украинка переиграла Михаэлу Джакович из Сербии (№1157 WTA).

Тосса-де-Мар. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина, 1) – Михаэла Джакович (Сербия) – 4:6, 6:4, 6:4

В 1/2 финала Снигур сразится против Георгины Гарсии Перес из Испании (№509 WTA).

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Источник Sport.ua
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