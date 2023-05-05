ITF05 мая 2023, 17:12 |
356
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Снигур вышла в полуфинал на 25-тысячнике ITF в Испании
Дарья в 1/4 финала обыграла соперницу из Сербии
05 мая 2023, 17:12 |
356
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№165 WTA) вышла в полуфинал на 25-тысячнике ITF в Испании.
В матче 1/4 финала первая сеяная украинка переиграла Михаэлу Джакович из Сербии (№1157 WTA).
Тосса-де-Мар. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина, 1) – Михаэла Джакович (Сербия) – 4:6, 6:4, 6:4
В 1/2 финала Снигур сразится против Георгины Гарсии Перес из Испании (№509 WTA).
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