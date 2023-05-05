Снигур вышла в полуфинал на 25-тысячнике ITF в Испании

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№165 WTA) вышла в полуфинал на 25-тысячнике ITF в Испании.

В матче 1/4 финала первая сеяная украинка переиграла Михаэлу Джакович из Сербии (№1157 WTA).

Тосса-де-Мар. 1/4 финала

Дарья Снигур (Украина, 1) – Михаэла Джакович (Сербия) – 4:6, 6:4, 6:4

В 1/2 финала Снигур сразится против Георгины Гарсии Перес из Испании (№509 WTA).