Фрэнк ЛЭМПАРД: «Летом у Челси будет перезагрузка. Нельзя это повторить»

Временный наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард убежден, что летом в команде будет перезагрузка состава, чтобы в новом сезоне не повторился провал нынешнего чемпионата.

«Летом «Челси» необходима перезагрузка, это точно. Команда находится не там, где мы хотим ее видеть, но сейчас мы сделать ничего не можем и готовимся к тем матчам, которые осталось провести».

«Нельзя в новом сезоне повторить то, что случилось в этом. Думаю, свои мысли по поводу развития команды я еще выскажу руководству клуба», – сказал Лэмпард.

При Лэмпарде команда провела шесть матчей и потерпела шесть поражений.