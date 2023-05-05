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  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Летом у Челси будет перезагрузка. Нельзя это повторить»
Англия
05 мая 2023, 16:45 |
313
0

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Летом у Челси будет перезагрузка. Нельзя это повторить»

Вероятно, уже без самого Лэмпарда

05 мая 2023, 16:45 |
313
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Летом у Челси будет перезагрузка. Нельзя это повторить»
Getty Images/Global Images Ukraine

Временный наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард убежден, что летом в команде будет перезагрузка состава, чтобы в новом сезоне не повторился провал нынешнего чемпионата.

«Летом «Челси» необходима перезагрузка, это точно. Команда находится не там, где мы хотим ее видеть, но сейчас мы сделать ничего не можем и готовимся к тем матчам, которые осталось провести».

«Нельзя в новом сезоне повторить то, что случилось в этом. Думаю, свои мысли по поводу развития команды я еще выскажу руководству клуба», – сказал Лэмпард.

При Лэмпарде команда провела шесть матчей и потерпела шесть поражений.

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Фрэнк Лэмпард Челси Михаил Мудрик
Источник BBC
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