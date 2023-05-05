Фрэнк ЛЭМПАРД: «Летом у Челси будет перезагрузка. Нельзя это повторить»
Вероятно, уже без самого Лэмпарда
Временный наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард убежден, что летом в команде будет перезагрузка состава, чтобы в новом сезоне не повторился провал нынешнего чемпионата.
«Летом «Челси» необходима перезагрузка, это точно. Команда находится не там, где мы хотим ее видеть, но сейчас мы сделать ничего не можем и готовимся к тем матчам, которые осталось провести».
«Нельзя в новом сезоне повторить то, что случилось в этом. Думаю, свои мысли по поводу развития команды я еще выскажу руководству клуба», – сказал Лэмпард.
При Лэмпарде команда провела шесть матчей и потерпела шесть поражений.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В другом матче игрового дня «Севилья» сумела выиграть матч с «Эспаньолом»
Киран Тирни, скорее всего, покинет команду