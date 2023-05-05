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Англия
05 мая 2023, 15:50 |
1516
6

Арсенал потратит на новичков 150 млн и готов продать конкурента Зинченко

Киран Тирни, скорее всего, покинет команду

05 мая 2023, 15:50 |
1516
6
Арсенал потратит на новичков 150 млн и готов продать конкурента Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Тирни

По информации британских СМИ, летом «Арсенал» потратит на новых игроков не более 150 миллионов фунтов, а приоритетным является подписание хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса.

Однако 100+ миллионов за одного игрока лондонский клуб платить не готов. В целом, даже возвращение в групповой этап Лиги чемпионов не вынудит руководство переплачивать за футболистов.

Кроме того, лондонцы намерены продать левого защитника и конкурента Александра Зинченко Кирана Тирни, который потерял место в стартовом составе после прихода в команду украинца.

«Арсенал» уже гарантировал себе выход в группу ЛЧ.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ Киран Тирни
Источник The Independent
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Комментарии 6
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JLF
Вчора ж Зінченка продавали, вже передумали? Вам тексти Chat GPT генерує?
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Al1515
Сайт на котором врут ежедневно .Вчера пишут что продают Зинченко .Сегодня продают Кирни.А завтра будут продавать обоих .Сайт бурбаса .чему удивляться .рыги
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