Арсенал потратит на новичков 150 млн и готов продать конкурента Зинченко

По информации британских СМИ, летом «Арсенал» потратит на новых игроков не более 150 миллионов фунтов, а приоритетным является подписание хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса.

Однако 100+ миллионов за одного игрока лондонский клуб платить не готов. В целом, даже возвращение в групповой этап Лиги чемпионов не вынудит руководство переплачивать за футболистов.

Кроме того, лондонцы намерены продать левого защитника и конкурента Александра Зинченко Кирана Тирни, который потерял место в стартовом составе после прихода в команду украинца.

«Арсенал» уже гарантировал себе выход в группу ЛЧ.