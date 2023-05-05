Арсенал потратит на новичков 150 млн и готов продать конкурента Зинченко
Киран Тирни, скорее всего, покинет команду
По информации британских СМИ, летом «Арсенал» потратит на новых игроков не более 150 миллионов фунтов, а приоритетным является подписание хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса.
Однако 100+ миллионов за одного игрока лондонский клуб платить не готов. В целом, даже возвращение в групповой этап Лиги чемпионов не вынудит руководство переплачивать за футболистов.
Кроме того, лондонцы намерены продать левого защитника и конкурента Александра Зинченко Кирана Тирни, который потерял место в стартовом составе после прихода в команду украинца.
«Арсенал» уже гарантировал себе выход в группу ЛЧ.
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