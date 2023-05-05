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  4. Эдди ХАУ: «Ньюкасл не может подписать Неймара или Роналду»
Англия
05 мая 2023, 15:11 |
241
0

Эдди ХАУ: «Ньюкасл не может подписать Неймара или Роналду»

У клуба другие приоритеты

05 мая 2023, 15:11 |
241
0
Эдди ХАУ: «Ньюкасл не может подписать Неймара или Роналду»
twitter.com/FIFAWorldCup. Криштиану Роналду

«Ньюкасл» близок к тому, чтобы финишировать в топ-4 АПЛ и вернуться в Лигу чемпионов, однако тренер Эдди Хау уверен, что клуб не потянет дорогостоящие трансферы и звездных игроков.

«После смены владельца клуба нас постоянно связывают с разными звездными футболистами. Неймар, Роналду... Мы не можем себе позволить подписание таких игроков».

«У нас сейчас другой путь. Лучше находить молодых игроков и развивать, чтобы они вышли на топ-уровень. Выход в Лигу чемпионов? Мы еще себе ничего не гарантировали», – сказал Хау.

Сейчас Сороки занимают 3-е место.

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Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
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Ньюкасл Эдди Хау Неймар Криштиану Роналду
Источник BBC
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