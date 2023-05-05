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  4. ФОТО. Ливерпуль презентовал домашнюю форму на новый сезон
Англия
05 мая 2023, 15:24 |
207
1

ФОТО. Ливерпуль презентовал домашнюю форму на новый сезон

«Красные» будут играть в традиционных цветах

05 мая 2023, 15:24 |
207
1
ФОТО. Ливерпуль презентовал домашнюю форму на новый сезон
ФК Ливерпуль

«Ливерпуль» презентовал домашний комплект формы на новый сезон. Команды будет играть в традиционных для себя красных цветах с белыми манжетами.

Такая форма – отсыл к сезону 1973/1974, когда «Ливерпуль» Билла Шенкли выиграл Кубок Англии, выступая в форме с аналогичным дизайном:

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Ливерпуль фото видео игровая форма
Источник ФК Ливерпуль
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GloryUkraine
Цікавий підхід. Новаторський. Замінити шорти на штани?
Мені подобається. 😂😂😂
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