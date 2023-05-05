ФОТО. Ливерпуль презентовал домашнюю форму на новый сезон

«Ливерпуль» презентовал домашний комплект формы на новый сезон. Команды будет играть в традиционных для себя красных цветах с белыми манжетами.

Такая форма – отсыл к сезону 1973/1974, когда «Ливерпуль» Билла Шенкли выиграл Кубок Англии, выступая в форме с аналогичным дизайном: