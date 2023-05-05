Англия05 мая 2023, 15:24 |
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ФОТО. Ливерпуль презентовал домашнюю форму на новый сезон
«Красные» будут играть в традиционных цветах
05 мая 2023, 15:24 |
207
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«Ливерпуль» презентовал домашний комплект формы на новый сезон. Команды будет играть в традиционных для себя красных цветах с белыми манжетами.
Такая форма – отсыл к сезону 1973/1974, когда «Ливерпуль» Билла Шенкли выиграл Кубок Англии, выступая в форме с аналогичным дизайном:
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Мені подобається. 😂😂😂