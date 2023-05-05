Украина. Премьер лига05 мая 2023, 14:13 |
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Основной защитник Динамо пропустит матч УПЛ
Максим Дячук команде не поможет
05 мая 2023, 14:13 |
955
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В следующем туре УПЛ «Динамо» сыграет против «Кривбасса», а встречу пропустит основной защитник команды Максим Дячук.
У игрока перебор желтых карточек. Первые две Дячук получил еще в составе «Александрии», а следующие две уже в весенней части нынешнего сезона.
Максим стал игроком первой команды после продажи Ильи Забарного. Во второй части сезона Дьячук провел 9 матчей.
У «Кривбасса» нет тех, кто пропустит матч из-за дисквалификации. Игра состоится 8 мая.
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все больше убеждаюсь, что из обоих ничего не получится.
надо искать центральных защитников, или наигрывать опорников в центре обороны: Андриевского, Лонвейка