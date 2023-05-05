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Украина. Премьер лига
05 мая 2023, 14:13 |
955
12

Основной защитник Динамо пропустит матч УПЛ

Максим Дячук команде не поможет

05 мая 2023, 14:13 |
955
12
Основной защитник Динамо пропустит матч УПЛ
ФК Динамо Киев. Максим Дячук

В следующем туре УПЛ «Динамо» сыграет против «Кривбасса», а встречу пропустит основной защитник команды Максим Дячук.

У игрока перебор желтых карточек. Первые две Дячук получил еще в составе «Александрии», а следующие две уже в весенней части нынешнего сезона.

Максим стал игроком первой команды после продажи Ильи Забарного. Во второй части сезона Дьячук провел 9 матчей.

У «Кривбасса» нет тех, кто пропустит матч из-за дисквалификации. Игра состоится 8 мая.

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Динамо Киев Максим Дячук Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 12
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BUROSTAVOK
Кривбасс візьме свої очки!
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+2
ALKOSruLKA
Юра Кротобой розживеться очками й у матчі зі столичними колгоспниками. Коли основним захисником називають чувака, про якого 2/3 вболівальників і не чули, то в ДК явні проблеми. Впарити Забарного за 25+ лям і не купити бодай когось наближеного до основи... Жлобство чистої води... Навіщо рватись у ЛЧ ? Хто там гратиме? Андрієвський ? ...знову 6 матчів позору?
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
u6464u
це тільки на користь команді опзжного пулу .
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Gargantua
пара Попов - Сирота это ужас
все больше убеждаюсь, что из обоих ничего не получится.
надо искать центральных защитников, или наигрывать опорников в центре обороны: Андриевского, Лонвейка
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0
Calm
основний… мда
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-3
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