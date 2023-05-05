Основной защитник Динамо пропустит матч УПЛ

В следующем туре УПЛ «Динамо» сыграет против «Кривбасса», а встречу пропустит основной защитник команды Максим Дячук.

У игрока перебор желтых карточек. Первые две Дячук получил еще в составе «Александрии», а следующие две уже в весенней части нынешнего сезона.

Максим стал игроком первой команды после продажи Ильи Забарного. Во второй части сезона Дьячук провел 9 матчей.

У «Кривбасса» нет тех, кто пропустит матч из-за дисквалификации. Игра состоится 8 мая.