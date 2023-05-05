ITF05 мая 2023, 13:05 |
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Украинское дерби близко. Две украинки вышли в полуфинал турнира в Швеции
Дарья Лопатецкая и Александр Олейникова разгромил своих соперниц в четвертьфинале в Варберге
05 мая 2023, 13:05 |
468
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Две украинские теннисистки Дарья Лопатецкая (WTA 654) и Александра Олейникова (WTA 676) вышли в полуфинал грунтового 15-тысячника в Варберге (Швеция).
В четвертьфинале соревнований Дарья в двух сетах разгромила Филлиппу Преугшат, а Александра не оставила шансов Тильде Хесслерид.
ITF W15 Варберг. Грунт. 1/4 финала
Дарья Лопатецкая (Украина) [1] – Филлиппа Преугшат (Германия) – 6:2, 6:1
Тильда Хесслерид (Швеция) – Александра Олейникова (Украина) [2] – 1:6, 2:6
Украинки на этом турнире могут встретиться только в финале, так как являются первыми двумя сеяными.
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