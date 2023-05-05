Украинское дерби близко. Две украинки вышли в полуфинал турнира в Швеции

Две украинские теннисистки Дарья Лопатецкая (WTA 654) и Александра Олейникова (WTA 676) вышли в полуфинал грунтового 15-тысячника в Варберге (Швеция).

В четвертьфинале соревнований Дарья в двух сетах разгромила Филлиппу Преугшат, а Александра не оставила шансов Тильде Хесслерид.

ITF W15 Варберг. Грунт. 1/4 финала

Дарья Лопатецкая (Украина) [1] – Филлиппа Преугшат (Германия) – 6:2, 6:1

Тильда Хесслерид (Швеция) – Александра Олейникова (Украина) [2] – 1:6, 2:6

Украинки на этом турнире могут встретиться только в финале, так как являются первыми двумя сеяными.