Цифры и факты. Важнейшие события 24-го тура УПЛ

Важнейшие цифры минувшего тура – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» празднует 5-ю кряду викторию на своем поле (мячи 9-2).

Горняки одерживают 20-ю победу во всех турнирах под руководством Игора Йовичевича (ЧУ - 18, ЕК - 2).

Дончане продлевают общую беспроигрышную серию до 12 матчей (+10=2), а домашнюю - до 21 (+18=3).

Оранжево-черные забивают 23 игры кряду, а в родных стенах – 12.

Сухая домашняя серия «Шахтера» достигает 375 минут.

Игор Йовичевич становится 5-м зарубежным тренером, одержавшим 50 побед в чемпионатах Украины.

Ласина Траоре забивает 15-й мяч в рядах горняков (ЧУ - 11, СК - 2, ЕК - 2).

ФК Шахтер. Лассина Траоре

«Минай» проводит 20-й безголевой матч в гостях.

«Днепр-1» празднует 3-ю викторию подряд, как в общем (мячи 10-2), так и дома (мячи 13-4).

Днепряне одерживают 15-ю крупную победу в элитном дивизионе, в том числе 10-ю – в родных стенах.

Подопечные Александра Кучера становятся авторами 3500-й победы хозяев в чемпионатах Украины.

«Днепр-1» проводит 20-й сухой матч на своем поле.

Пеглоу становится автором 5-го хет-трика днепрян в УПЛ. При этом второй его гол оказывается 50-м для «Днепра-1» в нынешнем чемпионате.

Евгений Подлепенец забивает 10-й мяч «скамейки» днепрян в этом сезоне.

«Металлист» терпит в общем 3-е поражение подряд (мячи 3-11), а на чужих полях - 5-е (мячи 3-14).

Желто-синие обновляют личный антирекорд, продлив безвыигрышную серию до 17 матчей (=6-11).

Нападающий харьковчан Кирилл Дегтярь становится самым молодым игроком в истории чемпионатов Украины – 15 лет 159 дней. Прежний рекорд 31-летней давности, принадлежавший Юрию Фенину из «Таврии», он превосходит на 62 дня. Кроме того, Дегтярь оказывается первым футболистом 2007 г. р., сыгравшим в УПЛ.

«Заря» берет верх над «Вересом» в общем 5-й раз подряд (мячи 7-0), а на своем поле - 3-й (мячи 5-0).

Луганчане одерживают 4-ю победу кряду (мячи 7-2), а в родных стенах - 5-ю (мячи 12-3).

Черно-бело-красные обновляют личный рекорд, продлив домашнюю беспроигрышную серию до 19 матчей (+15=4).

«Заря» забивает на своем поле 20 игр подряд.

Общая безголевая серия «Вереса» во встречах с луганчанами достигает 479 минут, а гостевая - 299.

«Динамо» 5-й раз подряд празднует викторию в гостях у «Ворсклы» (мячи 14-2).

Киевляне забивают полтавчанам 12 игр кряду.

Динамовцы одерживают 45-ю волевую победу на чужих полях.

Голевая гостевая серия «Динамо» достигает 20 матчей.

Владислав Ванат забивает 10-й мяч в УПЛ в рядах бело-синих.



ФК Динамо. Владислав Ванат против Павла Исенко

«Ворскла» продлевает свою домашнюю безвыигрышную серию во встречах с «Динамо» до 10 игр (=3-7).

Полтавчане терпят 10-е поражение при Викторе Скрипнике.

Виктор Скрипник проводит 100-й матч в чемпионатах Украины в качестве главного тренера (+51=21-28, 160-103).

4-й раз поражает ворота «Динамо» Руслан Степанюк. 3 мяча он забил киевлянам в УПЛ (2 – за «Ворсклу», 1 - за «Верес») и 1 – в Кубке Украины (за «Ворсклу»).

10-й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Руслан Ротань (+2=7-1, 12-9).

Кирилл Сигеев становится автором 350-го гола «Александрии» в элитном дивизионе.

«Львов» терпит в общем 7-е поражение подряд (мячи 5-17), устанавливая новый личный антирекорд, а дома - 3-е (мячи 1-5).

«Ингулец», 10-й раз поделивший очки с гостями, прерывает свою рекордную домашнюю безничейную серию, которая составила 15 игр (+6-9). Последнюю мировую в родных стенах красно-желтые подписали 30 октября 2021 года - 0:0 с «Вересом».

10-й матч во главе петровцев проводит Сергей Ковалец (+4=2-4, 8-8).

«Ингулец» не может поразить ворота соперников 345 минут кряду.

Красно-желтые проводят 10-й сухой матч на своем поле, а «Кривбасс» – 250-й безголевой в УПЛ.

«Черноморец» празднует 40-ю крупную победу в чемпионатах Украины, а «Колос» терпит 10-е поражение с крупным счетом.

Одесситы прерывают свою серию с пропущенными голами, которая составила 10 игр. Последний раз «моряки» оставались «сухими» 25 ноября 2022 года - 0:0 дома с «Металлистом».

«Колос», проигравший 3-й встречу подряд (мячи 1-7), зарабатывает 10-ю «баранку» в сезоне-2022/23.

30-й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Ярослав Вишняк (+12=7-11, 27-32).

На 306-й минуте завершается рекордная сухая гостевая серия ковалевцев.

Личный антирекорд устанавливает «Металлист 1925», чья домашняя безголевая серия достигает 371 минуты.

«Рух» 10-й раз подписывает мировую с хозяевами.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Игорь Когут («Днепр-1»), 50-й - Валерий Бондарь («Шахтер»), 1-й – Кирилл Дегтярь, Александр Николишин и Геннадий Синчук (все – «Металлист»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Евгений Задоя («Черноморец»), ранее защищавший цвета запорожского «Металлурга» и «Колоса».

25-й мяч в УПЛ забивает Алексей Гуцуляк, 1-й – Пеглоу (в 7-й игре) и Кирилл Сигеев (в 9-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Бенито («Динамо»), Александр Демченко («Черноморец») и Евгений Подлепенец («Днепр-1»).

30-й сухой матч в УПЛ проводит Анатолий Трубин, 1-й – Вадим Ющишин (в 3-й игре).

60-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в нынешнем сезоне Александр Николишин («Металлист»), 50-й – Орест Кузык («Черноморец»).

1-ю красную карточку в карьере получают Евгений Ткачук (в 103-й игре), Евгений Исаенко (в 53-й), Богдан Мышенко (в 47-й), Иван Головкин (в 16-й), Виталий Холод (в 5-й) и Вадим Ющишин (в 3-й).

Рекордный 30-й раз удаляет футболиста хозяев арбитр из Днепра Виталий Романов, 1-й игрока гостей – львовянин Роман Блавацкий (в 12-м матче).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ