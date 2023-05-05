24 тур УПЛ стал одним из рекордных по числу удалений
Защитник «Металлиста 1925» Евгений Ткачук был удален с поля уже на 6-й минуте
24 тур оказался рекордным по числу красных карточек в весенней части сезона-2022/23. В общей сложности арбитры удалили 6 футболистов. Причем два из них отправились в раздевалку уже в первой 20-минутке. Перед защитником «Металлиста 1925» Евгением Ткачуком красный «свет» в поединке с «Рухом» зажегся уже на 6-й минуте. Среди полевых игроков только четверо удалялись еще быстрее. А голкипер «Вереса» Вадим Ющишин в матче с «Зарей» покинул поле на 19-й минуте, заняв 8-ю строчку в списке самых ранних удалений вратарей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние удаления полевых игроков в чемпионатах Украины
|
Минута
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
2’
|
Владимир САНДУЛОВИЧ
|
Ворскла
|
03.04.2005
|
Днепр (г)
|
1:3
|
5’
|
Юрий МОРОЗ
|
Верес
|
20.06.1993
|
Карпаты (г)
|
1:2
|
5’
|
Джаба ЛИПАРТИЯ
|
Заря
|
30.10.2011
|
Волынь (д)
|
0:2
|
5’
|
Сергей СИМИНИН
|
Александрия
|
07.05.2017
|
Динамо (г)
|
0:6
|
6’
|
Сергей КАНДАУРОВ
|
Металлист
|
07.07.1993
|
Заря (г)
|
0:1
|
6’
|
Владимир ПОНОМАРЕНКО
|
Эвис
|
27.07.1994
|
Динамо (д)
|
2:5
|
6’
|
Андрей ЧЕРНОВ
|
Арсенал
|
22.07.2003
|
Динамо (г)
|
0:3
|
6’
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
28.02.2020
|
Днепр-1 (г)
|
1:3
|
6’
|
Евгений ТКАЧУК
|
Металлист 1925
|
04.05.2023
|
Рух (д)
|
0:0
|
7’
|
Валентин ЗАЯЦ
|
Нива Т
|
29.04.2000
|
Металлург З (г)
|
0:4
Самые ранние удаления вратарей в чемпионатах Украины
|
Минута
|
Вратарь
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
4’
|
Максим СТАРЦЕВ
|
Таврия
|
28.02.2010
|
Черноморец (г)
|
0:2
|
4’
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия
|
10.11.2019
|
Олимпик (г)
|
0:0
|
6’
|
Сергей ПОГОРЕЛЫЙ
|
Таврия
|
18.08.2012
|
Металлург Д (г)
|
1:1
|
9’
|
Игорь КРАПИВКИН
|
Буковина
|
13.10.1993
|
Шахтер (д)
|
1:2
|
9’
|
Игорь БАЖАН
|
Кривбасс
|
18.03.2007
|
Черноморец (г)
|
3:2
|
10’
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
Кривбасс
|
27.10.1995
|
ЦСКА (д)
|
2:0
|
16’
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Кривбасс
|
21.05.2005
|
Ворскла (г)
|
1:2
|
19’
|
Вадим ЮЩИШИН
|
Верес
|
03.05.2023
|
Заря (г)
|
0:1
|
20’
|
Дмитрий БЕЗОТОСНЫЙ
|
Черноморец
|
10.09.2011
|
Ворскла (г)
|
1:3
|
23’
|
Юрий ВИРТ
|
Металлург Д
|
05.12.2004
|
Арсенал (г)
|
1:2
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