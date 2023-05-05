24 тур УПЛ стал одним из рекордных по числу удалений

24 тур оказался рекордным по числу красных карточек в весенней части сезона-2022/23. В общей сложности арбитры удалили 6 футболистов. Причем два из них отправились в раздевалку уже в первой 20-минутке. Перед защитником «Металлиста 1925» Евгением Ткачуком красный «свет» в поединке с «Рухом» зажегся уже на 6-й минуте. Среди полевых игроков только четверо удалялись еще быстрее. А голкипер «Вереса» Вадим Ющишин в матче с «Зарей» покинул поле на 19-й минуте, заняв 8-ю строчку в списке самых ранних удалений вратарей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние удаления полевых игроков в чемпионатах Украины

Минута Игрок Клуб Дата Соперник Счет 2’ Владимир САНДУЛОВИЧ Ворскла 03.04.2005 Днепр (г) 1:3 5’ Юрий МОРОЗ Верес 20.06.1993 Карпаты (г) 1:2 5’ Джаба ЛИПАРТИЯ Заря 30.10.2011 Волынь (д) 0:2 5’ Сергей СИМИНИН Александрия 07.05.2017 Динамо (г) 0:6 6’ Сергей КАНДАУРОВ Металлист 07.07.1993 Заря (г) 0:1 6’ Владимир ПОНОМАРЕНКО Эвис 27.07.1994 Динамо (д) 2:5 6’ Андрей ЧЕРНОВ Арсенал 22.07.2003 Динамо (г) 0:3 6’ Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 28.02.2020 Днепр-1 (г) 1:3 6’ Евгений ТКАЧУК Металлист 1925 04.05.2023 Рух (д) 0:0 7’ Валентин ЗАЯЦ Нива Т 29.04.2000 Металлург З (г) 0:4

Самые ранние удаления вратарей в чемпионатах Украины