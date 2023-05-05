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Украина. Премьер лига
05 мая 2023, 12:01 | Обновлено 05 мая 2023, 12:29
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0

24 тур УПЛ стал одним из рекордных по числу удалений

Защитник «Металлиста 1925» Евгений Ткачук был удален с поля уже на 6-й минуте

05 мая 2023, 12:01 | Обновлено 05 мая 2023, 12:29
60
0
24 тур УПЛ стал одним из рекордных по числу удалений
ФК Верес

24 тур оказался рекордным по числу красных карточек в весенней части сезона-2022/23. В общей сложности арбитры удалили 6 футболистов. Причем два из них отправились в раздевалку уже в первой 20-минутке. Перед защитником «Металлиста 1925» Евгением Ткачуком красный «свет» в поединке с «Рухом» зажегся уже на 6-й минуте. Среди полевых игроков только четверо удалялись еще быстрее. А голкипер «Вереса» Вадим Ющишин в матче с «Зарей» покинул поле на 19-й минуте, заняв 8-ю строчку в списке самых ранних удалений вратарей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние удаления полевых игроков в чемпионатах Украины

Минута

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

2’

Владимир САНДУЛОВИЧ

Ворскла

03.04.2005

Днепр (г)

1:3

5’

Юрий МОРОЗ

Верес

20.06.1993

Карпаты (г)

1:2

5’

Джаба ЛИПАРТИЯ

Заря

30.10.2011

Волынь (д)

0:2

5’

Сергей СИМИНИН

Александрия

07.05.2017

Динамо (г)

0:6

6’

Сергей КАНДАУРОВ

Металлист

07.07.1993

Заря (г)

0:1

6’

Владимир ПОНОМАРЕНКО

Эвис

27.07.1994

Динамо (д)

2:5

6’

Андрей ЧЕРНОВ

Арсенал

22.07.2003

Динамо (г)

0:3

6’

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

28.02.2020

Днепр-1 (г)

1:3

6’

Евгений ТКАЧУК

Металлист 1925

04.05.2023

Рух (д)

0:0

7’

Валентин ЗАЯЦ

Нива Т

29.04.2000

Металлург З (г)

0:4

Самые ранние удаления вратарей в чемпионатах Украины

Минута

Вратарь

Клуб

Дата

Соперник

Счет

4’

Максим СТАРЦЕВ

Таврия

28.02.2010

Черноморец (г)

0:2

4’

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия

10.11.2019

Олимпик (г)

0:0

6’

Сергей ПОГОРЕЛЫЙ

Таврия

18.08.2012

Металлург Д (г)

1:1

9’

Игорь КРАПИВКИН

Буковина

13.10.1993

Шахтер (д)

1:2

9’

Игорь БАЖАН

Кривбасс

18.03.2007

Черноморец (г)

3:2

10’

Валерий ВОРОБЬЕВ

Кривбасс

27.10.1995

ЦСКА (д)

2:0

16’

Александр ГОРЯИНОВ

Кривбасс

21.05.2005

Ворскла (г)

1:2

19’

Вадим ЮЩИШИН

Верес

03.05.2023

Заря (г)

0:1

20’

Дмитрий БЕЗОТОСНЫЙ

Черноморец

10.09.2011

Ворскла (г)

1:3

23’

Юрий ВИРТ

Металлург Д

05.12.2004

Арсенал (г)

1:2

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Источник Sport.ua
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