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Украина. Премьер лига
05 мая 2023, 11:37 | Обновлено 05 мая 2023, 11:41
126
0

Виктор Скрипник провел 100 матчей в УПЛ

Наставник «Ворсклы» отметил юбилей

05 мая 2023, 11:37 | Обновлено 05 мая 2023, 11:41
126
0
Виктор Скрипник провел 100 матчей в УПЛ
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Поединок с «Динамо» (1:2) стал 100-м для наставника полтавчан Виктора Скрипника в чемпионатах Украины. 76 матчей он провел во главе «Зари», 24 – «Ворсклы». Под руководством Скрипника его подопечные 51 встречу выиграли, 21 завершили вничью, 28 проиграли, 160 мячей забили, 103 пропустили, набрав в общей сложности 174 очка (58,0%).

Между тем Скрипник, который отыграл 142 поединка в УПЛ в рядах запорожского «Металлурга» и «Днепра», стал 7-м, кому покорился 100-матчевый рубеж на двух поприщах – и как игроку, и как тренеру.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 100 матчей в УПЛ и как и игрок, и как тренер

Клубы

Матчи

Игрок

Тренер

Всего

И

Т

1.

Владимир ШАРАН

Динамо, Днепр,

Закарпатье,

451

206

245

Карпаты, Александрия

Александрия, Карпаты,

Минай

2.

Василий САЧКО

Таврия, Волынь,

Ворскла

426

260

166

Кривбасс, Ворскла

3.

Юрий ВЕРНИДУБ

Металлург З, Торпедо

Заря, Кривбасс

345

102

243

4.

Юрий МАКСИМОВ

Днепр, Динамо,

Оболонь, Кривбасс,

344

166

178

Борисфен, Металлург З

Металлург Д, Ворскла

5.

Александр БАБИЧ

Днепр, Александрия,

Черноморец, Мариуполь

266

104

162

Металлист, Черноморец

6.

Александр СЕВИДОВ

Заря, Металлург З,

Металлург Д, Говерла,

264

136

128

Кривбасс, Металлург Д

Карпаты, Металлист,

Мариуполь

7.

Виктор СКРИПНИК

Металлург З, Днепр

Заря, Ворскла

242

142

100

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.

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цифры и факты Виктор Скрипник Ворскла Полтава
Источник Sport.ua
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