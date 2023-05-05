Виктор Скрипник провел 100 матчей в УПЛ
Наставник «Ворсклы» отметил юбилей
Поединок с «Динамо» (1:2) стал 100-м для наставника полтавчан Виктора Скрипника в чемпионатах Украины. 76 матчей он провел во главе «Зари», 24 – «Ворсклы». Под руководством Скрипника его подопечные 51 встречу выиграли, 21 завершили вничью, 28 проиграли, 160 мячей забили, 103 пропустили, набрав в общей сложности 174 очка (58,0%).
Между тем Скрипник, который отыграл 142 поединка в УПЛ в рядах запорожского «Металлурга» и «Днепра», стал 7-м, кому покорился 100-матчевый рубеж на двух поприщах – и как игроку, и как тренеру.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все, кто провел 100 матчей в УПЛ и как и игрок, и как тренер
|
|
|
Клубы
|
|
Матчи
|
|
|
|
|
Игрок
|
Тренер
|
Всего
|
И
|
Т
|
1.
|
Владимир ШАРАН
|
Динамо, Днепр,
|
Закарпатье,
|
451
|
206
|
245
|
|
|
Карпаты, Александрия
|
Александрия, Карпаты,
|
|
|
|
|
|
|
Минай
|
|
|
|
2.
|
Василий САЧКО
|
Таврия, Волынь,
|
Ворскла
|
426
|
260
|
166
|
|
|
Кривбасс, Ворскла
|
|
|
|
|
3.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Металлург З, Торпедо
|
Заря, Кривбасс
|
345
|
102
|
243
|
4.
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Днепр, Динамо,
|
Оболонь, Кривбасс,
|
344
|
166
|
178
|
|
|
Борисфен, Металлург З
|
Металлург Д, Ворскла
|
|
|
|
5.
|
Александр БАБИЧ
|
Днепр, Александрия,
|
Черноморец, Мариуполь
|
266
|
104
|
162
|
|
|
Металлист, Черноморец
|
|
|
|
|
6.
|
Александр СЕВИДОВ
|
Заря, Металлург З,
|
Металлург Д, Говерла,
|
264
|
136
|
128
|
|
|
Кривбасс, Металлург Д
|
Карпаты, Металлист,
|
|
|
|
|
|
|
Мариуполь
|
|
|
|
7.
|
Виктор СКРИПНИК
|
Металлург З, Днепр
|
Заря, Ворскла
|
242
|
142
|
100
И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.
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