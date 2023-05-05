Виктор Скрипник провел 100 матчей в УПЛ

Поединок с «Динамо» (1:2) стал 100-м для наставника полтавчан Виктора Скрипника в чемпионатах Украины. 76 матчей он провел во главе «Зари», 24 – «Ворсклы». Под руководством Скрипника его подопечные 51 встречу выиграли, 21 завершили вничью, 28 проиграли, 160 мячей забили, 103 пропустили, набрав в общей сложности 174 очка (58,0%).

Между тем Скрипник, который отыграл 142 поединка в УПЛ в рядах запорожского «Металлурга» и «Днепра», стал 7-м, кому покорился 100-матчевый рубеж на двух поприщах – и как игроку, и как тренеру.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все, кто провел 100 матчей в УПЛ и как и игрок, и как тренер

Клубы Матчи Игрок Тренер Всего И Т 1. Владимир ШАРАН Динамо, Днепр, Закарпатье, 451 206 245 Карпаты, Александрия Александрия, Карпаты, Минай 2. Василий САЧКО Таврия, Волынь, Ворскла 426 260 166 Кривбасс, Ворскла 3. Юрий ВЕРНИДУБ Металлург З, Торпедо Заря, Кривбасс 345 102 243 4. Юрий МАКСИМОВ Днепр, Динамо, Оболонь, Кривбасс, 344 166 178 Борисфен, Металлург З Металлург Д, Ворскла 5. Александр БАБИЧ Днепр, Александрия, Черноморец, Мариуполь 266 104 162 Металлист, Черноморец 6. Александр СЕВИДОВ Заря, Металлург З, Металлург Д, Говерла, 264 136 128 Кривбасс, Металлург Д Карпаты, Металлист, Мариуполь 7. Виктор СКРИПНИК Металлург З, Днепр Заря, Ворскла 242 142 100

И - матчи в качестве игрока; Т - матчи в качестве тренера.