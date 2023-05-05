Костюк / Русе – Гауфф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 мая украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.

В 1/2 финала украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против первого сеяного тандема Кори Гауфф / Джессика Пегула (США). Матч состоится первым запуском. Время начала матча – 14:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Азаренко / Хаддад Майя – Фернандес / Таунсенд.

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