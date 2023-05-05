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  4. Костюк / Русе – Гауфф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 мая 2023, 11:40 |
203
0

Костюк / Русе – Гауфф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда на турнире в Мадриде

05 мая 2023, 11:40 |
203
0
Костюк / Русе – Гауфф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

5 мая украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.

В 1/2 финала украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против первого сеяного тандема Кори Гауфф / Джессика Пегула (США). Матч состоится первым запуском. Время начала матча – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Азаренко / Хаддад Майя – Фернандес / Таунсенд.

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Кори Гауфф Джессика Пегула WTA Мадрид Марта Костюк смотреть онлайн Елена-Габриэла Русе
Источник Sport.ua
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