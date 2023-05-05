Элина Свитолина – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 мая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления на турнире WTA 125 в Сен-Мало (Франция).

В 1/4 финала украинка сразится против Леолии Жанжан (№137 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Стивенс – Понше. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против первой сеяной Слоан Стивенс (№48 WTA) или Джессики Понше (№124 WTA).

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