Элина Свитолина – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Сен-Мало
5 мая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления на турнире WTA 125 в Сен-Мало (Франция).
В 1/4 финала украинка сразится против Леолии Жанжан (№137 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Стивенс – Понше. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против первой сеяной Слоан Стивенс (№48 WTA) или Джессики Понше (№124 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стефанос Циципас неожиданно проиграл Яну-Леннарду Штруффу
На украинского хавбека уже есть три претендента