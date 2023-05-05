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WTA
05 мая 2023, 11:30 | Обновлено 05 мая 2023, 11:31
428
0

Элина Свитолина – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Сен-Мало

05 мая 2023, 11:30 | Обновлено 05 мая 2023, 11:31
428
0
Элина Свитолина – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

5 мая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления на турнире WTA 125 в Сен-Мало (Франция).

В 1/4 финала украинка сразится против Леолии Жанжан (№137 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Стивенс – Понше. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против первой сеяной Слоан Стивенс (№48 WTA) или Джессики Понше (№124 WTA).

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Элина Свитолина смотреть онлайн WTA Сен-Мало Леолия Жанжан
Источник Sport.ua
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