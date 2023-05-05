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WTA
05 мая 2023, 12:00 | Обновлено 05 мая 2023, 12:09
73
0

Даяна Ястремская – Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Реусе

05 мая 2023, 12:00 | Обновлено 05 мая 2023, 12:09
73
0
Даяна Ястремская – Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

5 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).

В 1/4 финала украинка сразится против первой сеяной швейцарки Жиль Тайхманн (№30 WTA). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла два матча.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Нурии Паррисас-Диас (№76 WTA) или Элизабет Мандлик (№147 WTA).

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Источник Sport.ua
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