Даяна Ястремская – Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).

В 1/4 финала украинка сразится против первой сеяной швейцарки Жиль Тайхманн (№30 WTA). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла два матча.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Нурии Паррисас-Диас (№76 WTA) или Элизабет Мандлик (№147 WTA).

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