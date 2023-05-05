Даяна Ястремская – Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Реусе
5 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).
В 1/4 финала украинка сразится против первой сеяной швейцарки Жиль Тайхманн (№30 WTA). Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла два матча.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Нурии Паррисас-Диас (№76 WTA) или Элизабет Мандлик (№147 WTA).
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