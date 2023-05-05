Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии

Полузащитник Роман Еременко, имеющий финское гражданство, стал игроком клуба «Хонка» из Эспоо. Он подписал контракт сроком до конца нынешнего календарного года.

Последним клубом 36-летнего Еременко был финский Хельсинки ИФК. За него он играл в прошлом году.

Роман Еременко в своей карьере защищал цвета «Динамо» Киев с 2008 по 2011 год. За «бело-синих» он провел 127 матчей, забил 7 голов, сделал 25 ассистов. Также он играл среди прочего за «Удинезе», «Сиену» и несколько рашистких клубов.