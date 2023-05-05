Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
Роман Еременко о пенсии еще не думает
Полузащитник Роман Еременко, имеющий финское гражданство, стал игроком клуба «Хонка» из Эспоо. Он подписал контракт сроком до конца нынешнего календарного года.
Последним клубом 36-летнего Еременко был финский Хельсинки ИФК. За него он играл в прошлом году.
Роман Еременко в своей карьере защищал цвета «Динамо» Киев с 2008 по 2011 год. За «бело-синих» он провел 127 матчей, забил 7 голов, сделал 25 ассистов. Также он играл среди прочего за «Удинезе», «Сиену» и несколько рашистких клубов.
📣: Tervetuloa Roman Eremenko!— Esport Honka (@EsportHonka) May 4, 2023
🗣️: "Positiivinen fiilis sopimuksesta. Olen harjoitellut jonkin verran joukkueen kanssa ja pitänyt meiningistä. Odotan innolla, että pääsen täysillä mukaan!"
➡️ https://t.co/hbBb7sYXzo#MeOllaanHonka #Veikkausliiga pic.twitter.com/NeWTaOeufX
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