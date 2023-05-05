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05 мая 2023, 07:35 | Обновлено 05 мая 2023, 07:36
1806
0

Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии

Роман Еременко о пенсии еще не думает

05 мая 2023, 07:35 | Обновлено 05 мая 2023, 07:36
1806
0
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Еременко

Полузащитник Роман Еременко, имеющий финское гражданство, стал игроком клуба «Хонка» из Эспоо. Он подписал контракт сроком до конца нынешнего календарного года.

Последним клубом 36-летнего Еременко был финский Хельсинки ИФК. За него он играл в прошлом году.

Роман Еременко в своей карьере защищал цвета «Динамо» Киев с 2008 по 2011 год. За «бело-синих» он провел 127 матчей, забил 7 голов, сделал 25 ассистов. Также он играл среди прочего за «Удинезе», «Сиену» и несколько рашистких клубов.

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Роман Еременко Динамо Киев Хонка чемпионат Финляндии по футболу трансферы
Источник Twitter
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