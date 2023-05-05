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05 мая 2023, 05:04 | Обновлено 05 мая 2023, 05:05
313
0

ВИДЕО. Воспитанник Динамо забил 1-й гол в Латвии и посвятил его девушке

Вадим Мащенко отличился за «Елгава»

05 мая 2023, 05:04 | Обновлено 05 мая 2023, 05:05
313
0
ВИДЕО. Воспитанник Динамо забил 1-й гол в Латвии и посвятил его девушке
ФК Динамо Киев. Вадим Мащенко

В четверг, 4 мая, состоялся матч 10-го тура чемпионата Латвии по футболу между клубами «Елгава и «Рига». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу столичной команды.

Единственный гол в составе хозяев забил 22-летний украинский форвард Вадим Мащенко. Для него этот мяч стал первым в футболке команды.

Это взятие ворот он посвятил своей девушке, показав сердце руками. Футболист выложил видео гола к себе в Instagram и отметил аккаунт избранницы.

Вадим является воспитанником «Динамо» и провел в системе клуба 8,5 лет, однако так и не сыграл ни одного матча за основную команду «бело-синих». 16 февраля 2023 года он покинул киевлян.

ВИДЕО. Воспитанник Динамо забил 1-й гол в Латвии и посвятил его девушке

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Елгава Вадим Мащенко видео голов и обзор чемпионат Латвии по футболу Рига Динамо Киев
Источник Instagram
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