В четверг, 4 мая, состоялся матч 10-го тура чемпионата Латвии по футболу между клубами «Елгава и «Рига». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу столичной команды.

Единственный гол в составе хозяев забил 22-летний украинский форвард Вадим Мащенко. Для него этот мяч стал первым в футболке команды.

Это взятие ворот он посвятил своей девушке, показав сердце руками. Футболист выложил видео гола к себе в Instagram и отметил аккаунт избранницы.

Вадим является воспитанником «Динамо» и провел в системе клуба 8,5 лет, однако так и не сыграл ни одного матча за основную команду «бело-синих». 16 февраля 2023 года он покинул киевлян.

ВИДЕО. Воспитанник Динамо забил 1-й гол в Латвии и посвятил его девушке