СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 мая

В пятницу, 5 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Байер – Кельн

1.67 – 4.34 – 5.30

21:30 Майнц – Шальке

1.69 – 4.28 – 5.25

ТЕННИС

14:00 Кори Гауфф / Джессика Пегула – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе

1.27 – 3.58

16:30 Элина Свитолина – Леолия Жанжан

1.40 – 2.87

17:00 Карлос Алькарас – Борна Чорич

1.07 – 9.30