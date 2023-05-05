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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 мая
Германия
05 мая 2023, 01:20 |
17
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 мая

Важные события во всех видах спорта

05 мая 2023, 01:20 |
17
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В пятницу, 5 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Байер – Кельн

Favbet 1.67 – 4.34 – 5.30

21:30 Майнц – Шальке

Favbet 1.69 – 4.28 – 5.25

ТЕННИС

14:00 Кори Гауфф / Джессика Пегула – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе

Favbet 1.27 – 3.58

16:30 Элина Свитолина – Леолия Жанжан

Favbet 1.40 – 2.87

17:00 Карлос Алькарас – Борна Чорич

Favbet 1.07 – 9.30

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Источник Sport.ua
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