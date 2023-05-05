Германия05 мая 2023, 01:20 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 мая
Важные события во всех видах спорта
05 мая 2023, 01:20 |
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В пятницу, 5 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Байер – Кельн
21:30 Майнц – Шальке
ТЕННИС
14:00 Кори Гауфф / Джессика Пегула – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе
16:30 Элина Свитолина – Леолия Жанжан
17:00 Карлос Алькарас – Борна Чорич
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