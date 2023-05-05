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  4. Месси готов снизить зарплату в три раза ради возвращения в Барселону
Испания
05 мая 2023, 00:08 | Обновлено 05 мая 2023, 00:24
250
0

Месси готов снизить зарплату в три раза ради возвращения в Барселону

Аргентинец готов играть за 10 миллионов евро в год

05 мая 2023, 00:08 | Обновлено 05 мая 2023, 00:24
250
0
Месси готов снизить зарплату в три раза ради возвращения в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси решил вернуться в «Барселону» нынешним летом, именно это является для него приоритетным вариантом продолжения карьеры.

По информации французских СМИ, ради возвращения в «Барселону» 35-летний аргентинец готов пойти на снижение зарплаты в три раза в сравнении с тем, сколько он зарабатывает сейчас в «ПСЖ» – до 10 миллионов евро в год.

Руководство «Барселоны» уверено, что сможет платить такую зарплату Месси, несмотря на все финансовые проблемы клуба. Если же возвращение к Каталонию будет невозможным – Месси рассмотрит варианты с клубом МЛС «Интер Майами» и «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.

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Лионель Месси Барселона ПСЖ Интер Майами Аль-Хиляль
Источник RMC Sport
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