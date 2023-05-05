Месси готов снизить зарплату в три раза ради возвращения в Барселону
Аргентинец готов играть за 10 миллионов евро в год
Лионель Месси решил вернуться в «Барселону» нынешним летом, именно это является для него приоритетным вариантом продолжения карьеры.
По информации французских СМИ, ради возвращения в «Барселону» 35-летний аргентинец готов пойти на снижение зарплаты в три раза в сравнении с тем, сколько он зарабатывает сейчас в «ПСЖ» – до 10 миллионов евро в год.
Руководство «Барселоны» уверено, что сможет платить такую зарплату Месси, несмотря на все финансовые проблемы клуба. Если же возвращение к Каталонию будет невозможным – Месси рассмотрит варианты с клубом МЛС «Интер Майами» и «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.
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