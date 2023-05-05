Месси готов снизить зарплату в три раза ради возвращения в Барселону

Лионель Месси решил вернуться в «Барселону» нынешним летом, именно это является для него приоритетным вариантом продолжения карьеры.

По информации французских СМИ, ради возвращения в «Барселону» 35-летний аргентинец готов пойти на снижение зарплаты в три раза в сравнении с тем, сколько он зарабатывает сейчас в «ПСЖ» – до 10 миллионов евро в год.

Руководство «Барселоны» уверено, что сможет платить такую зарплату Месси, несмотря на все финансовые проблемы клуба. Если же возвращение к Каталонию будет невозможным – Месси рассмотрит варианты с клубом МЛС «Интер Майами» и «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.