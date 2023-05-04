Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Марселя: «У Малиновского отличные качества, он прогрессирует»
Франция
04 мая 2023, 22:25 |
433
0

Тренер Марселя: «У Малиновского отличные качества, он прогрессирует»

Игор Тудор – об украинском полузащитнике

04 мая 2023, 22:25 |
433
0
Тренер Марселя: «У Малиновского отличные качества, он прогрессирует»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор поделился своим мнением по поводу игры украинского полузащитника команды Руслана Малиновского:

«Он провел отличный матч против «Лиона» (2:1). У него отличные качества, он прогрессирует в плане своей игры. Мы очень им довольны».

После перехода из «Аталанты» в январе Малиновский провел за «Марсель» 18 матчей и забил 2 гола.

По теме:
От Банникова до Сикана: символическая сборная уроженцев Житомирщины
ФОТО. Happy birthday hubby. Жена Малиновского поздравила футболиста
Малиновский может получить в Марселе титулованного наставника
Игор Тудор Марсель Руслан Малиновский
Источник RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04 мая 2023, 18:38 3
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча

Непростая победа киевлян

ГВАРДИОЛА: «Сколько раз я менял Холанда к 60-й минуте... Мог забить больше»
Футбол | 04 мая 2023, 17:31 9
ГВАРДИОЛА: «Сколько раз я менял Холанда к 60-й минуте... Мог забить больше»
ГВАРДИОЛА: «Сколько раз я менял Холанда к 60-й минуте... Мог забить больше»

Тренер не может нарадоваться результатам форварда

ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
Футбол | 04.05.2023, 16:29
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
Наставник Жироны: «Хотим завершить сезон, войдя в историю»
Футбол | 04.05.2023, 11:19
Наставник Жироны: «Хотим завершить сезон, войдя в историю»
Наставник Жироны: «Хотим завершить сезон, войдя в историю»
Цыганков выйдет в основном составе Жироны на матч против Мальорки
Футбол | 04.05.2023, 20:10
Цыганков выйдет в основном составе Жироны на матч против Мальорки
Цыганков выйдет в основном составе Жироны на матч против Мальорки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В седьмой раз. В Украине продлили военное положение и мобилизацию
В седьмой раз. В Украине продлили военное положение и мобилизацию
02.05.2023, 16:45 12
Война
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
03.05.2023, 00:55 2
Футбол
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
02.05.2023, 20:55 8
Бокс
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
03.05.2023, 21:25 93
Футбол
Александр ГВОЗДИК: «Действительно верил, что россияне – наши братья»
Александр ГВОЗДИК: «Действительно верил, что россияне – наши братья»
03.05.2023, 15:58 3
Бокс
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
02.05.2023, 16:58
Бокс
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
03.05.2023, 21:00 6
Футбол
Со спорным решением. Шахтер победил Минай
Со спорным решением. Шахтер победил Минай
03.05.2023, 14:48 260
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности