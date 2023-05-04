Тренер Марселя: «У Малиновского отличные качества, он прогрессирует»

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор поделился своим мнением по поводу игры украинского полузащитника команды Руслана Малиновского:

«Он провел отличный матч против «Лиона» (2:1). У него отличные качества, он прогрессирует в плане своей игры. Мы очень им довольны».

После перехода из «Аталанты» в январе Малиновский провел за «Марсель» 18 матчей и забил 2 гола.