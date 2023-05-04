Франция04 мая 2023, 22:25 |
433
0
Тренер Марселя: «У Малиновского отличные качества, он прогрессирует»
Игор Тудор – об украинском полузащитнике
04 мая 2023, 22:25 |
433
0
Главный тренер «Марселя» Игор Тудор поделился своим мнением по поводу игры украинского полузащитника команды Руслана Малиновского:
«Он провел отличный матч против «Лиона» (2:1). У него отличные качества, он прогрессирует в плане своей игры. Мы очень им довольны».
После перехода из «Аталанты» в январе Малиновский провел за «Марсель» 18 матчей и забил 2 гола.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 мая 2023, 18:38 3
Непростая победа киевлян
Футбол | 04 мая 2023, 17:31 9
Тренер не может нарадоваться результатам форварда
Футбол | 04.05.2023, 16:29
Футбол | 04.05.2023, 11:19
Футбол | 04.05.2023, 20:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.05.2023, 16:45 12
03.05.2023, 00:55 2
02.05.2023, 20:55 8
03.05.2023, 21:25 93
03.05.2023, 15:58 3
02.05.2023, 16:58
03.05.2023, 21:00 6
03.05.2023, 14:48 260