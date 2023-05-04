Экс-звезда Барселоны может стать спортивным директором клуба

«Барселона» сейчас занята поисками нового спортивного директора после того, как Матеу Алемани перешел в «Астон Виллу».

По информации ESPN, на эту должность рассматривается бывший полузащитник «Барселоны» Деку. 45-летний португалец после завершения карьеры стал агентом, и работает в том числе с вингером «Барселоны» Рафиньей, и имеет хорошие отношения с президентом каталонцев Жоаном Лапортой.

В качестве игрока Деку выступал за «Барселону» в 2004 – 2008 годах, и в 2006 году выиграл с клубом Лигу чемпионов.