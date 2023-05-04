Англия04 мая 2023, 21:26 |
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Легенда Ливерпуля покинет клуб в конце сезона
Джеймс Милнер продолжит карьеру в «Брайтоне»
04 мая 2023, 21:26 |
2241
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер покинет клуб в конце сезона, когда истечет срок его контракта. Об этом сообщает журналист Нил Джонс.
По его информации, 37-летний ветеран на правах свободного агента перейдет в «Брайтон».
Милнер выступает за «Ливерпуль» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 ассиста в 39 матчах за команду Юргена Клоппа во всех турнирах.
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