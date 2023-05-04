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  4. Легенда Ливерпуля покинет клуб в конце сезона
Англия
04 мая 2023, 21:26 |
2241
0

Легенда Ливерпуля покинет клуб в конце сезона

Джеймс Милнер продолжит карьеру в «Брайтоне»

04 мая 2023, 21:26 |
2241
0
Легенда Ливерпуля покинет клуб в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Милнер

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер покинет клуб в конце сезона, когда истечет срок его контракта. Об этом сообщает журналист Нил Джонс.

По его информации, 37-летний ветеран на правах свободного агента перейдет в «Брайтон».

Милнер выступает за «Ливерпуль» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 ассиста в 39 матчах за команду Юргена Клоппа во всех турнирах.

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Джеймс Милнер Ливерпуль Брайтон свободный агент
Источник Twitter
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