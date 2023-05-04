Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Сейчас игрокам Шахтера будет тяжело»
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 21:09 |
200
1

Андрей ВОРОБЕЙ: «Сейчас игрокам Шахтера будет тяжело»

Экс-форвард «Шахтера» – о физической форме команды

04 мая 2023, 21:09 |
200
1
Андрей ВОРОБЕЙ: «Сейчас игрокам Шахтера будет тяжело»
Sport.ua. Андрей Воробей

Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей отметил плохую физическую форму команды в конце сезона:

«Мне сложно оценивать, я не знаю, как проводилась подготовка к чемпионату. Как я понимаю, тренерский штаб подводил команду к еврокубкам в более оптимальной форме. А сейчас игрокам будет тяжело. Не думаю, что быстро выйти из этого спада возможно.

Но у «Шахтера» есть характер, мотивация со стороны тренера поможет. Думаю, сейчас уже нагружать игроков Йовичевич не станет, а больше будет давать отдыха, чтобы они подходили к матчам в более свежем состоянии».

По теме:
ПОВОРОЗНЮК: «Это я попросил сыграть во Львове. Приедем и треснем Шахтер»
Иван ТРУБОЧКИН: «Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола»
Жена Малиновского: Руслан был фанатом Арсенала, но мечтал играть в Шахтере
Андрей Воробей Шахтер Донецк
Источник UA-Football
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ
Футбол | 03 мая 2023, 23:37 3
Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ
Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ

Норвежский форвард превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера

Зеленский выступил в Гааге: «Мы хотим видеть здесь другого Владимира»
Война | 04 мая 2023, 15:49 11
Зеленский выступил в Гааге: «Мы хотим видеть здесь другого Владимира»
Зеленский выступил в Гааге: «Мы хотим видеть здесь другого Владимира»

Все ждут путина в Гааге

Рекордный гол Холанда. Ман Сити разгромил Вест Хэм и вышел в лидеры АПЛ
Футбол | 03.05.2023, 23:59
Рекордный гол Холанда. Ман Сити разгромил Вест Хэм и вышел в лидеры АПЛ
Рекордный гол Холанда. Ман Сити разгромил Вест Хэм и вышел в лидеры АПЛ
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
Футбол | 04.05.2023, 17:38
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
От Банникова до Сикана: символическая сборная уроженцев Житомирщины
Футбол | 04.05.2023, 19:43
От Банникова до Сикана: символическая сборная уроженцев Житомирщины
От Банникова до Сикана: символическая сборная уроженцев Житомирщины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
физическая форма не имеет значения, когда почти. каждом матче судьи работают на тебя 
Ответить
0
Al1515
Не переживай ..На шахтера работает вся Уаф под руководством коррупционера Павелко и они же ставят арбитров которые не подведут 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В седьмой раз. В Украине продлили военное положение и мобилизацию
В седьмой раз. В Украине продлили военное положение и мобилизацию
02.05.2023, 16:45 12
Война
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
03.05.2023, 11:04 4
Футбол
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
02.05.2023, 22:23 15
Футбол
Экс-украинская биатлонистка восстановила гражданство рф
Экс-украинская биатлонистка восстановила гражданство рф
03.05.2023, 18:59 7
Биатлон
Одни из лучших. Стали известны соперницы Костюк в полуфинале Мадрида
Одни из лучших. Стали известны соперницы Костюк в полуфинале Мадрида
02.05.2023, 19:20
Теннис
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
03.05.2023, 17:40 41
Футбол
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
03.05.2023, 18:12 3
Другие виды
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
03.05.2023, 00:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности