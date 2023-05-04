Андрей ВОРОБЕЙ: «Сейчас игрокам Шахтера будет тяжело»
Экс-форвард «Шахтера» – о физической форме команды
Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей отметил плохую физическую форму команды в конце сезона:
«Мне сложно оценивать, я не знаю, как проводилась подготовка к чемпионату. Как я понимаю, тренерский штаб подводил команду к еврокубкам в более оптимальной форме. А сейчас игрокам будет тяжело. Не думаю, что быстро выйти из этого спада возможно.
Но у «Шахтера» есть характер, мотивация со стороны тренера поможет. Думаю, сейчас уже нагружать игроков Йовичевич не станет, а больше будет давать отдыха, чтобы они подходили к матчам в более свежем состоянии».
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