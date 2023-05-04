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Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 19:30 | Обновлено 04 мая 2023, 19:42
582
0

Утверждены даты и время начала матчей 27-го тура УПЛ

Харьковское дерби состоится 21 мая

04 мая 2023, 19:30 | Обновлено 04 мая 2023, 19:42
582
0
Утверждены даты и время начала матчей 27-го тура УПЛ
УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 27 тура УПЛ сезона-2022/23.

«Металлист 1925» и «Металлист» сыграют между собой 21 мая.

27 тур

19 мая (пятница)

14:00. «Днепр-1» – «Колос»
15:00. «Ворскла» – «Кривбасс»
17:00. «Шахтер» – «Верес»

20 мая (суббота)

13:00. «Черноморец» – «Минай»
14:00. «Заря» – «Ингулец»
15:00. «Александрия» – «Динамо»

21 мая (воскресенье)

15:00. «Металлист 1925» – «Металлист»
17:00. «Рух» – «Львов»

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чемпионат Украины по футболу даты и время матчей Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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