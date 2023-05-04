Украина. Премьер лига04 мая 2023, 19:30 | Обновлено 04 мая 2023, 19:42
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Утверждены даты и время начала матчей 27-го тура УПЛ
Харьковское дерби состоится 21 мая
04 мая 2023, 19:30 | Обновлено 04 мая 2023, 19:42
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 27 тура УПЛ сезона-2022/23.
«Металлист 1925» и «Металлист» сыграют между собой 21 мая.
27 тур
19 мая (пятница)
14:00. «Днепр-1» – «Колос»
15:00. «Ворскла» – «Кривбасс»
17:00. «Шахтер» – «Верес»
20 мая (суббота)
13:00. «Черноморец» – «Минай»
14:00. «Заря» – «Ингулец»
15:00. «Александрия» – «Динамо»
21 мая (воскресенье)
15:00. «Металлист 1925» – «Металлист»
17:00. «Рух» – «Львов»
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