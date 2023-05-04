Нужны деньги. Тен Хаг просто пояснил, что МЮ необходимо для успеха

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что клубу летом нужно вложить деньги в новых футболистов, если команда хочет бороться за трофеи, а не просто за попадание в топ-4 АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» – один из величайших клубов мира. Но для того, чтобы сражаться за трофеи, нужны деньги. Все знают, что нужны деньги для подписания топ-игроков. И нам нужно усилить состав такими игроками в трансферное окно».

«Все хотят выступать за МЮ, а если мы будем в Лиге чемпионов в новом сезоне, то еще больше футболистов захочет к нам прийти», – сказал тен Хаг.