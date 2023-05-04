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  4. Нужны деньги. Тен Хаг просто пояснил, что МЮ необходимо для успеха
Англия
04 мая 2023, 18:14 |
589
5

Нужны деньги. Тен Хаг просто пояснил, что МЮ необходимо для успеха

Все очень просто

04 мая 2023, 18:14 |
589
5
Нужны деньги. Тен Хаг просто пояснил, что МЮ необходимо для успеха
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что клубу летом нужно вложить деньги в новых футболистов, если команда хочет бороться за трофеи, а не просто за попадание в топ-4 АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» – один из величайших клубов мира. Но для того, чтобы сражаться за трофеи, нужны деньги. Все знают, что нужны деньги для подписания топ-игроков. И нам нужно усилить состав такими игроками в трансферное окно».

«Все хотят выступать за МЮ, а если мы будем в Лиге чемпионов в новом сезоне, то еще больше футболистов захочет к нам прийти», – сказал тен Хаг.

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Источник Sky Sports
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Комментарии 5
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OKs100
Лестеру деньги были не нужны, когда они брали АПЛ.
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+1
luceorius
 Гроші потрібні всім, але якби сказав кого саме хоче купити було б цікавіше.
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+1
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KOT
Потрібні не гроші, а менеджмент. Подивіться на ПСЖ і все стане зрозуміло
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0
andre_lui
Санчо назал в Боруссию...і гроші будуть, можно Фреда в Шахтер, но тут наверное не получится...
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0
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