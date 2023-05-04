Четыре клуба Первой лиги провели встречу с Павелко. Обсуждали VAR

Президент клуба Первой лиги «Полесье» Геннадий Буткевич рассказал о том, что состоялась встреча с президентом УАФ Андреем Павелко. Кроме того, на встрече присутствовали президенты клубов «Оболонь», ЛНЗ и «Карпаты».

Все эти команды ведут борьбу за выход в УПЛ.

«Я же дал обещание, что будет VAR, приобрету его и отдам федерации. Обсуждали варианты, чтобы был максимально VAR в Первой лиге. У четверки команд. Пока я еще не купил машину, то мы разговаривали с Павелко, чтобы в Первой лиге был VAR».

«Финансы? Конечно, такие деньги на VAR – это хороший бюджет, но хочется, чтобы было меньше вопросов к судейству, поэтому должен быть на каждой игре VAR», – считает Буткевич.

Ранее клуб ЛНЗ заранее заказал машину VAR на ряд своих матчей Первой лиги.