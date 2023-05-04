Четыре клуба Первой лиги провели встречу с Павелко. Обсуждали VAR
Геннадий Буткевич все еще намерен подарить УАФ одну машину VAR
Президент клуба Первой лиги «Полесье» Геннадий Буткевич рассказал о том, что состоялась встреча с президентом УАФ Андреем Павелко. Кроме того, на встрече присутствовали президенты клубов «Оболонь», ЛНЗ и «Карпаты».
Все эти команды ведут борьбу за выход в УПЛ.
«Я же дал обещание, что будет VAR, приобрету его и отдам федерации. Обсуждали варианты, чтобы был максимально VAR в Первой лиге. У четверки команд. Пока я еще не купил машину, то мы разговаривали с Павелко, чтобы в Первой лиге был VAR».
«Финансы? Конечно, такие деньги на VAR – это хороший бюджет, но хочется, чтобы было меньше вопросов к судейству, поэтому должен быть на каждой игре VAR», – считает Буткевич.
Ранее клуб ЛНЗ заранее заказал машину VAR на ряд своих матчей Первой лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В другом матче игрового дня АПЛ «Ливерпуль» одержал победу над «Фулхэмом»
Все ждут путина в Гааге
Может еще и поблагодарить и орденом наградить его? а то не разрешит