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  4. Четыре клуба Первой лиги провели встречу с Павелко. Обсуждали VAR
Украина. Первая лига
04 мая 2023, 17:56 | Обновлено 04 мая 2023, 17:58
419
1

Четыре клуба Первой лиги провели встречу с Павелко. Обсуждали VAR

Геннадий Буткевич все еще намерен подарить УАФ одну машину VAR

04 мая 2023, 17:56 | Обновлено 04 мая 2023, 17:58
419
1
Четыре клуба Первой лиги провели встречу с Павелко. Обсуждали VAR
ФК Полесье

Президент клуба Первой лиги «Полесье» Геннадий Буткевич рассказал о том, что состоялась встреча с президентом УАФ Андреем Павелко. Кроме того, на встрече присутствовали президенты клубов «Оболонь», ЛНЗ и «Карпаты».

Все эти команды ведут борьбу за выход в УПЛ.

«Я же дал обещание, что будет VAR, приобрету его и отдам федерации. Обсуждали варианты, чтобы был максимально VAR в Первой лиге. У четверки команд. Пока я еще не купил машину, то мы разговаривали с Павелко, чтобы в Первой лиге был VAR».

«Финансы? Конечно, такие деньги на VAR – это хороший бюджет, но хочется, чтобы было меньше вопросов к судейству, поэтому должен быть на каждой игре VAR», – считает Буткевич.

Ранее клуб ЛНЗ заранее заказал машину VAR на ряд своих матчей Первой лиги.

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир Андрей Павелко ЛНЗ Черкассы Карпаты Львов Оболонь Киев
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 1
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avk2307
Из статьи исходит, что купить надо самим, и еще договориться чтобы разрешили использовать с павелкой.  
Может еще и поблагодарить и орденом наградить его? а то не разрешит
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