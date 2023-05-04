ГВАРДИОЛА: «Сколько раз я менял Холанда к 60-й минуте... Мог забить больше»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в матче с «Вест Хэмом» оформил 35-й гол в чемпионате Англии, установив рекорд АПЛ. Тренер Хосеп Гвардиола не исключает, что голов могло быть даже больше.

«Холанду всего 22 года, но у него впереди еще 5 матчей этого сезона АПЛ. Сколько раз я менял его после хет-трика к 60-й минуте... Может, Холанд забил бы еще больше мячей. Хотя, возможно, он мог травмироваться».

«Мы поздравляем Эрлинга, он особенный. Мы ожидали голов, но рекорды Коула и Ширера... Холанд очень хочет выиграть АПЛ», — сказал Гвардиола.