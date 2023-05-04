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  4. ГВАРДИОЛА: «Сколько раз я менял Холанда к 60-й минуте... Мог забить больше»
Англия
04 мая 2023, 17:31 | Обновлено 04 мая 2023, 18:20
715
2

ГВАРДИОЛА: «Сколько раз я менял Холанда к 60-й минуте... Мог забить больше»

Тренер не может нарадоваться результатам форварда

04 мая 2023, 17:31 | Обновлено 04 мая 2023, 18:20
715
2
ГВАРДИОЛА: «Сколько раз я менял Холанда к 60-й минуте... Мог забить больше»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в матче с «Вест Хэмом» оформил 35-й гол в чемпионате Англии, установив рекорд АПЛ. Тренер Хосеп Гвардиола не исключает, что голов могло быть даже больше.

«Холанду всего 22 года, но у него впереди еще 5 матчей этого сезона АПЛ. Сколько раз я менял его после хет-трика к 60-й минуте... Может, Холанд забил бы еще больше мячей. Хотя, возможно, он мог травмироваться».

«Мы поздравляем Эрлинга, он особенный. Мы ожидали голов, но рекорды Коула и Ширера... Холанд очень хочет выиграть АПЛ», — сказал Гвардиола.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм Манчестер Сити - Вест Хэм
Источник BBC
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Комментарии 2
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BUROSTAVOK
Где то плачет маленький Мбаппе)))Который хотел в Реал,или в Барсу,подписал контракт и остался в ПСЖ...Теперь его и за 100 не возьмут,все хотят теперь ТОЛЬКО ХОЛЛАНДА!!!
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+1
Павло Костюк
Купив самого забивного форварда в світі і носиться з ним як чорт з цвяшком. Очоль умовний «Бормут» і покажи який ти тренер з посередніми гравцями.
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-1
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