ГВАРДИОЛА: «Сколько раз я менял Холанда к 60-й минуте... Мог забить больше»
Тренер не может нарадоваться результатам форварда
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в матче с «Вест Хэмом» оформил 35-й гол в чемпионате Англии, установив рекорд АПЛ. Тренер Хосеп Гвардиола не исключает, что голов могло быть даже больше.
«Холанду всего 22 года, но у него впереди еще 5 матчей этого сезона АПЛ. Сколько раз я менял его после хет-трика к 60-й минуте... Может, Холанд забил бы еще больше мячей. Хотя, возможно, он мог травмироваться».
«Мы поздравляем Эрлинга, он особенный. Мы ожидали голов, но рекорды Коула и Ширера... Холанд очень хочет выиграть АПЛ», — сказал Гвардиола.
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