С лаки-лузером. Определились все полуфиналисты Мастерса в Мадриде

Состоялись матчи 1/4 финала грунтового турнира серии АТР 1000 в Мадриде (Испания).

В первый игровой день этого раунда Карлос Алькарас обыграл Карена Хачанова, а лаки-лузер Даниэль Альтмайер уступил Борне Чоричу.

Во второй игровой день Чжан Чжичжень не смог одолеть Аслана Карацева, а Стефанос Циципас неожиданно проиграл Яну-Леннарду Штруффу, который прошел в основу турнира как лаки-лузер.

Мадрид. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Карен Хачанов [10] – 6:4, 7:5

Борна Чорич [17] – Даниэль Альтмайер [LL] – 6:3, 6:3

Нижняя часть сетки

Стефанос Циципас [4] – Ян-Леннард Штруфф [LL] – 6:7 (5:7), 7:5, 3:6

Аслан Карацев [Q] – Чжан Чжичжень – 7:6(3), 6:4

Мадрид. Пары 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Борна Чорич [17]

Ян-Леннард Штруфф [LL] – Аслан Карацев [Q]