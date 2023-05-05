С лаки-лузером. Определились все полуфиналисты Мастерса в Мадриде
Стефанос Циципас неожиданно проиграл Яну-Леннарду Штруффу
Состоялись матчи 1/4 финала грунтового турнира серии АТР 1000 в Мадриде (Испания).
В первый игровой день этого раунда Карлос Алькарас обыграл Карена Хачанова, а лаки-лузер Даниэль Альтмайер уступил Борне Чоричу.
Во второй игровой день Чжан Чжичжень не смог одолеть Аслана Карацева, а Стефанос Циципас неожиданно проиграл Яну-Леннарду Штруффу, который прошел в основу турнира как лаки-лузер.
Мадрид. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Карен Хачанов [10] – 6:4, 7:5
Борна Чорич [17] – Даниэль Альтмайер [LL] – 6:3, 6:3
Нижняя часть сетки
Стефанос Циципас [4] – Ян-Леннард Штруфф [LL] – 6:7 (5:7), 7:5, 3:6
Аслан Карацев [Q] – Чжан Чжичжень – 7:6(3), 6:4
Мадрид. Пары 1/2 финала
Карлос Алькарас [1] – Борна Чорич [17]
Ян-Леннард Штруфф [LL] – Аслан Карацев [Q]
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