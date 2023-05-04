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Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 15:35 | Обновлено 04 мая 2023, 15:41
236
0

И удаление не помогло. Рух продлил печальную серию

Львовская команда сыграла 0:0 с «Металлистом 1925»

04 мая 2023, 15:35 | Обновлено 04 мая 2023, 15:41
236
0
И удаление не помогло. Рух продлил печальную серию
ФК Металлист 1925

В Киеве завершился матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснили харьковский «Металлист» и «Рух» из Львова. Команды разошлись без победителя – ничья 0:0.

Львовяне не смогли воспользоваться численным перевесом, играя с 6-й минуты поединка в большинстве – у «1925-х» с поля был удален Евгений Ткачук. А на 87-й минуте составы команд стали равными после удаления львовянина Холода.

Эта ничья продлила серию матчей «Руха» без побед до девяти. У «Металлиста 1925» есть своя печальная история – он не может забить уже 387 игровых минут.

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Металлист 1925 – Рух – 0:0. Без голов. Обзор матча
Рух Львов Металлист 1925 Металлист 1925 - Рух Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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