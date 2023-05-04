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  4. ВИДЕО. Ванат забил 10-й гол в чемпионате, сравняв счет в матче с Ворсклой
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 15:38 | Обновлено 04 мая 2023, 15:40
2616
0

ВИДЕО. Ванат забил 10-й гол в чемпионате, сравняв счет в матче с Ворсклой

Владислав забил пятый гол в последних шести матчах

04 мая 2023, 15:38 | Обновлено 04 мая 2023, 15:40
2616
0
ВИДЕО. Ванат забил 10-й гол в чемпионате, сравняв счет в матче с Ворсклой
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

В четверг, 4 мая, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Ворскла» и «Динамо».

На 24-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу полтавчан «Динамо» провело быструю атаку. Владислав Ванат нанес мощный удар примерно с 20 метров и попал точно в дальний угол ворот Павла Исенко.

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Отметим, что для Ваната это уже 10-й гол в чемпионате. Больше него забивали только Виталий Буяльский и Таулант Сефери (по 11), а также Артем Довбик (20).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо Владислав Ванат
Источник Sport.ua
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