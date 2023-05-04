Украина. Премьер лига04 мая 2023, 15:38 | Обновлено 04 мая 2023, 15:40
2616
0
ВИДЕО. Ванат забил 10-й гол в чемпионате, сравняв счет в матче с Ворсклой
Владислав забил пятый гол в последних шести матчах
04 мая 2023, 15:38 | Обновлено 04 мая 2023, 15:40
2616
0
В четверг, 4 мая, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Ворскла» и «Динамо».
На 24-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу полтавчан «Динамо» провело быструю атаку. Владислав Ванат нанес мощный удар примерно с 20 метров и попал точно в дальний угол ворот Павла Исенко.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Отметим, что для Ваната это уже 10-й гол в чемпионате. Больше него забивали только Виталий Буяльский и Таулант Сефери (по 11), а также Артем Довбик (20).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 мая 2023, 23:59 1
В другом матче игрового дня АПЛ «Ливерпуль» одержал победу над «Фулхэмом»
Другие виды | 03 мая 2023, 18:12 2
Не стало американки Тори Боуи
Футбол | 04.05.2023, 14:56
Футбол | 03.05.2023, 21:25
Футбол | 04.05.2023, 12:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.05.2023, 08:35
02.05.2023, 21:25 3
03.05.2023, 21:00 6
03.05.2023, 00:55 1
02.05.2023, 16:58
03.05.2023, 15:58 3
03.05.2023, 23:37 11
03.05.2023, 18:59 7