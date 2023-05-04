ВИДЕО. Ворскла после красивой комбинации оформила гол в ворота Динамо

В матче чемпионата Украины между «Ворсклой» и «Динамо» хозяева вышли вперед уже на 12-й минуте. Ибрахим Кане хорошей передачей вывел на ворота соперника Руслана Степанюка, который реализовал свой шанс.

Руслан Степанюк використав вихід на побачення із воротарем і відкрив рахунок у матчі ⚡️#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/fzuWwcVri8 — Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 4, 2023