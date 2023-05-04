Украина. Премьер лига04 мая 2023, 15:30 |
2562
1
ВИДЕО. Ворскла после красивой комбинации оформила гол в ворота Динамо
Руслан Степанюк реализовал выход один на один
04 мая 2023, 15:30 |
2562
1
В матче чемпионата Украины между «Ворсклой» и «Динамо» хозяева вышли вперед уже на 12-й минуте. Ибрахим Кане хорошей передачей вывел на ворота соперника Руслана Степанюка, который реализовал свой шанс.
Руслан Степанюк використав вихід на побачення із воротарем і відкрив рахунок у матчі ⚡️#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/fzuWwcVri8— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 4, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 мая 2023, 15:50 0
Смотрите лучшие моменты матча 24-го тура УПЛ
Футбол | 04 мая 2023, 14:01 11
Один из главных матчей в туре УПЛ
Биатлон | 03.05.2023, 18:59
Футбол | 03.05.2023, 21:25
Футбол | 03.05.2023, 21:00
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Після провалу захисту ще й недовихід Нещерета. Якщо виходиш на гравця, то йди до кінця, а так і обстріл воріт не зменшив і завмер на пів-дорозі.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.05.2023, 16:54 3
03.05.2023, 23:37 11
03.05.2023, 18:44 1
02.05.2023, 19:20
03.05.2023, 14:25 31
03.05.2023, 15:58 3
02.05.2023, 16:45 12
03.05.2023, 00:55 1