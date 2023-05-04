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  4. ВИДЕО. Ворскла после красивой комбинации оформила гол в ворота Динамо
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 15:30 |
2562
1

ВИДЕО. Ворскла после красивой комбинации оформила гол в ворота Динамо

Руслан Степанюк реализовал выход один на один

04 мая 2023, 15:30 |
2562
1
ВИДЕО. Ворскла после красивой комбинации оформила гол в ворота Динамо
ФК Ворскла

В матче чемпионата Украины между «Ворсклой» и «Динамо» хозяева вышли вперед уже на 12-й минуте. Ибрахим Кане хорошей передачей вывел на ворота соперника Руслана Степанюка, который реализовал свой шанс.

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Руслан Степанюк Динамо Киев Ворскла Полтава Ворскла - Динамо
Источник Sport.ua
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GloryUkraine
Після провалу захисту ще й недовихід Нещерета.  Якщо виходиш на гравця, то йди до кінця, а так і обстріл воріт не зменшив і завмер на пів-дорозі.
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