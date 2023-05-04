Снигур пробилась в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF в Испании

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF в Испании.

В матче второго круга первая сеяная украинка переиграла Арину Габриэлу Василеску из Румынии, которая стартовала в квалификации.

Тосса-де-Мар. Второй круг

Дарья Снигур (Украина, 1) – Арина Василеску (Румыния, Q) – 6:2, 7:6(1)

В 1/4 финала Снигур сразится против победительницы матча Худит Перельо Сааведра (Испания) – Михаэла Джакович (Сербия).