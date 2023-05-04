ITF04 мая 2023, 15:28 |
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Снигур пробилась в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF в Испании
Во втором круге Дарья обыграла представительницу Румынии
04 мая 2023, 15:28 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF в Испании.
В матче второго круга первая сеяная украинка переиграла Арину Габриэлу Василеску из Румынии, которая стартовала в квалификации.
Тосса-де-Мар. Второй круг
Дарья Снигур (Украина, 1) – Арина Василеску (Румыния, Q) – 6:2, 7:6(1)
В 1/4 финала Снигур сразится против победительницы матча Худит Перельо Сааведра (Испания) – Михаэла Джакович (Сербия).
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