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  4. Снигур пробилась в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF в Испании
ITF
04 мая 2023, 15:28 |
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0

Снигур пробилась в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF в Испании

Во втором круге Дарья обыграла представительницу Румынии

04 мая 2023, 15:28 |
250
0
Снигур пробилась в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF в Испании.

В матче второго круга первая сеяная украинка переиграла Арину Габриэлу Василеску из Румынии, которая стартовала в квалификации.

Тосса-де-Мар. Второй круг
Дарья Снигур (Украина, 1) – Арина Василеску (Румыния, Q) – 6:2, 7:6(1)

В 1/4 финала Снигур сразится против победительницы матча Худит Перельо Сааведра (Испания) – Михаэла Джакович (Сербия).

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Источник Sport.ua
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