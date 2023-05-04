​​​​​​​Известны три претендента в одноклубники Зинченко по Арсеналу

В списке потенциальных новичков лондонского «Арсенала» находятся три футболиста.

Менеджер «канониров» Микель Артета хочет видеть в команде нового центрального защитника, двух центральных полузащитников и универсального форварда. Исходя из этого, будущим летом «Арсенал» намерен заняться вопросами подписания полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, вингера леверкузенского «Байера» Муссы Диаби и нападающего «Кристал Пэлас» Вилфрид Заа.

В приоритете у «Арсенала» значится переход Райса. Однако вероятная стоимость игрока «молотобойцев» в размере 100 млн фунтов может стать для лондонцев камнем преткновения.

«Арсенал» в АПЛ занимает второе место, имея в активе 78 очков после 34 матчей. Его отставание от «Манчестер Сити» составляет одно очко, но у «горожан» есть еще одна игра в запасе.