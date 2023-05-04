Владелец Челси – о провальном сезоне: «Мы решим все проблемы»

Американский владелец «Челси» Тодд Боэли признал, что руководству было непросто разобраться в системе европейского футбола, однако в клубе намерены исправить ситуацию.

«Футбол – очень глобальный спорт. В отличие от спорта в США, здесь нет одного трансферного рынка, в каждой стране он свой. И ты должен построить команду, а также найти правильного тренера».

«Мы многому научились за это время. Фаны требуют побед, мы это понимаем. У нас в «Челси» идет долгосрочный проект. Мы решим все проблемы», — сказал Боэли.

Команда проваливает нынешний сезон. В АПЛ Синие занимают 12-е место, находясь на серии из четырех поражений и семи матчей без побед.