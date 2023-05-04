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Англия
04 мая 2023, 14:45 | Обновлено 04 мая 2023, 14:50
406
2

Владелец Челси – о провальном сезоне: «Мы решим все проблемы»

Тодд Боэли уверен, что исправит ситуацию

04 мая 2023, 14:45 | Обновлено 04 мая 2023, 14:50
406
2
Владелец Челси – о провальном сезоне: «Мы решим все проблемы»
Getty Images/Global Images Ukraine

Американский владелец «Челси» Тодд Боэли признал, что руководству было непросто разобраться в системе европейского футбола, однако в клубе намерены исправить ситуацию.

«Футбол – очень глобальный спорт. В отличие от спорта в США, здесь нет одного трансферного рынка, в каждой стране он свой. И ты должен построить команду, а также найти правильного тренера».

«Мы многому научились за это время. Фаны требуют побед, мы это понимаем. У нас в «Челси» идет долгосрочный проект. Мы решим все проблемы», — сказал Боэли.

Команда проваливает нынешний сезон. В АПЛ Синие занимают 12-е место, находясь на серии из четырех поражений и семи матчей без побед.

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Источник talkSPORT
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Комментарии 2
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Василий Гредюшкин
З  Почеттіно???  зфізруком  ?? Наївні .
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Обсервер Влад
Американці думають, що це працює як у баскетболі: накупляв усіх можливих топ-зірок на ринку - і вони цього ж сезону виграли для тебе НБА, відбивши потрачене бабло. Наївні
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0
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