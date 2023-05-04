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  4. Пока без Шапаренко. Составы на матч Ворскла – Динамо
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 14:01 |
2076
11

Пока без Шапаренко. Составы на матч Ворскла – Динамо

Один из главных матчей в туре УПЛ

04 мая 2023, 14:01 |
2076
11
Пока без Шапаренко. Составы на матч Ворскла – Динамо
ФК Динамо Киев

В рамках очередного матча чемпионата Украины «Ворскла» сыграет против «Динамо». В составе киевлян отметим отсутствие Николая Шапаренко даже в заявке на игре.

Хавбек недавно вернулся к полноценным тренировкам после тяжелой травмы, но играть еще не готов.

Игра стартует в 15:00.

Ворскла: Исенко, Кравец, Пердута, Фелипе, Павлюк, Бацула, Челядин, Олейник, Кане, Сефери, Степанюк

В запасе: Домолега, Мельник, Крупский, Рамирес, Черныш, Скляр, Кулаковский, Лопес, Нестеренко

Динамо: Нещерет, Тымчик, Сирота, Дячук, Вивчаренко, Андриевский, Сидорчук, Буяльский, Кабаев, Бенито, Ванат

В запасе: Бущан, Моргун, Попов, Гармаш, Дубинчак, Рамадани, Лонвейк, Царенко, Гусев, Волошин, Пэррис, Рамирес

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Источник Sport.ua
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Gargantua
а Диалло опять отцепили
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Gargantua
о, Гусев в запасе
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