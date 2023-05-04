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04 мая 2023, 13:41 |
1644
1

ВИДЕО. Мощный выстрел. Гол украинца может стать лучшим в сезоне на Мальте

Евгений Терзи забил красивый мяч за «Санта-Лючию»

04 мая 2023, 13:41 |
1644
1
ВИДЕО. Мощный выстрел. Гол украинца может стать лучшим в сезоне на Мальте
Twitter. Евгений Терзи

Гол 25-летнего украинского полузащитник футбольного клуба на Мальте «Санта-Лючия» Евгения Терзи номинирован на звание лучшее взятия ворота сезона.

В матче 20-го тура чемпионата Мальты Евгений оформил дубль в ворота «Хибернианса». Один из мячей Терзи забил дальним выстрелом в девятку. Не смотря на то, украинец отличился в этой игре дважды, его команда все равно проиграла 2:3.

Интересно, что эти 2 гола стали для него единственными в сезоне 2022/23. Всего на его счету 13 матчей во всех турнирах в футболке «Санта-Лючии».

Терзи и его партнерам удалось избежать вылета во второй дивизион Мальты. По итогам сезона «Сант-Лючия» заняла 12-е место из 14 и играла стыковой матч с «Зейтун Коринтианс», который выиграла со счетом 2:0. В этом поединке голом отметился еще один украинец Роберт Гегедош, а Евгений Терзи в заявку не попал.

ВИДЕО. Мощный выстрел. Гол украинца может стать лучшим в сезоне на Мальте

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Евгений Терзи Санта-Лючия Роберт Гегедош видео голов и обзор чемпионат Мальты по футболу лучший гол
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