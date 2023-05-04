Украина. Премьер лига04 мая 2023, 13:16 | Обновлено 04 мая 2023, 14:08
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ВИДЕО. Рух в дебюте матча с Металлистом 1925 получил численный перевес
Харьковскую команду подвел защитник Евгений Ткачук
04 мая 2023, 13:16 | Обновлено 04 мая 2023, 14:08
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На 6-й минуте матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» – «Рух», который в эти минуты проходит в Киеве, номинальные хозяева поля остались вдесятером.
Арбитр поединка Виталий Романов за фол последней надежды против львовянина Юрия Климчука удалил с поля защитника «Металлиста 1925» Евгения Ткачука.
Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Рух».
ВИДЕО. Рух в дебюте матча с Металлистом 1925 получил численный перевес
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