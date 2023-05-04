На 6-й минуте матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» – «Рух», который в эти минуты проходит в Киеве, номинальные хозяева поля остались вдесятером.

Арбитр поединка Виталий Романов за фол последней надежды против львовянина Юрия Климчука удалил с поля защитника «Металлиста 1925» Евгения Ткачука.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Рух».

ВИДЕО. Рух в дебюте матча с Металлистом 1925 получил численный перевес