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04 мая 2023, 13:05 | Обновлено 04 мая 2023, 13:18
930
0

ФОТО. Happy birthday hubby. Жена Малиновского поздравила футболиста

4 мая 2023 года Малиновскому исполнилось 30 лет

04 мая 2023, 13:05 | Обновлено 04 мая 2023, 13:18
930
0
ФОТО. Happy birthday hubby. Жена Малиновского поздравила футболиста
Instagram. Руслан Малиновская и Роксана Малиновская

Жена украинского футболиста французского клуба «Марсель» Руслана Малиновского Роксана поздравила своего мужа с днем рождения:

«Сегодня ты стал на год еще лучше, еще мудрее, добрее, красивее, заботливее❤️

Спасибо за то, что ты лучший мужчина и папа в мире ❤️ Просто видеть тебя каждый день для нас самый ценный подарок 🙏🏻🥂

Tanti auguri amore del mio cuore💗

Happy birthday hubby😎».

4 мая 2023 года Руслану Малиновскому исполнилось 30 лет.

ФОТО. Happy birthday hubby. Жена Малиновского опубликовала фото с Русланом

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Руслан Малиновский Роксана Малиновская фото lifestyle день рождения
Источник Sport.ua
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