Другие новости04 мая 2023, 13:05 | Обновлено 04 мая 2023, 13:18
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ФОТО. Happy birthday hubby. Жена Малиновского поздравила футболиста
4 мая 2023 года Малиновскому исполнилось 30 лет
04 мая 2023, 13:05 | Обновлено 04 мая 2023, 13:18
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Жена украинского футболиста французского клуба «Марсель» Руслана Малиновского Роксана поздравила своего мужа с днем рождения:
«Сегодня ты стал на год еще лучше, еще мудрее, добрее, красивее, заботливее❤️
Спасибо за то, что ты лучший мужчина и папа в мире ❤️ Просто видеть тебя каждый день для нас самый ценный подарок 🙏🏻🥂
Tanti auguri amore del mio cuore💗
Happy birthday hubby😎».
4 мая 2023 года Руслану Малиновскому исполнилось 30 лет.
ФОТО. Happy birthday hubby. Жена Малиновского опубликовала фото с Русланом
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