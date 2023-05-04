ФОТО. Happy birthday hubby. Жена Малиновского поздравила футболиста

Жена украинского футболиста французского клуба «Марсель» Руслана Малиновского Роксана поздравила своего мужа с днем рождения:

«Сегодня ты стал на год еще лучше, еще мудрее, добрее, красивее, заботливее❤️

Спасибо за то, что ты лучший мужчина и папа в мире ❤️ Просто видеть тебя каждый день для нас самый ценный подарок 🙏🏻🥂

Tanti auguri amore del mio cuore💗

Happy birthday hubby😎».

4 мая 2023 года Руслану Малиновскому исполнилось 30 лет.

ФОТО. Happy birthday hubby. Жена Малиновского опубликовала фото с Русланом