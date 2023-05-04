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Англия
04 мая 2023, 12:56 | Обновлено 04 мая 2023, 13:11
144
0

Экс-игрок МЮ – о Челси: «Игрокам такого уровня нельзя опускаться так низко»

Гари Невилл – об игре «пенсионеров» с «Арсеналом»

04 мая 2023, 12:56 | Обновлено 04 мая 2023, 13:11
144
0
Экс-игрок МЮ – о Челси: «Игрокам такого уровня нельзя опускаться так низко»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне – футбольный эксперт, Гари Невилл высказал мнение о действиях футболистов «Челси» в матче 34-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3).

«Отвратительно. Я никогда не видел, чтобы настолько сильная на бумаге команда играла так плохо. В первом тайме была полная разруха, это было жалко. На поле были чемпионы мира игроки сборных, такие дорогие – я не мог поверить в это.

Фрэнк Лэмпард думает так же. Они были настолько плохи, насколько плохо выглядели. Когда вы видите поведение тренера по ТВ, можете умножать это на сто – вот так они ведут себя в раздевалке.

Игрокам такого уровня нельзя опускаться так низко. Они очень хорошо сыграли против «Ливерпуля», я подумал, что это было многообещающе. Но то, что мы видели с тех пор, не что иное, как позор», – заявил Невилл.

«Челси» в таблице чемпионата Англии занимает 12-е место.

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Источник Sky Sports
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