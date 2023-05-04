Александр ЗИНЧЕНКО: «На таком уровне неприемлемо много пропускать»

26-летний украинский левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился мнением о кризисе «канониров» в концовке сезона.

«На таком уровне неприемлемо много пропускать. Но все мы люди – до сих пор учимся. Победа над «Челси» была важна, чтобы вернуться в ритм, а также для настроения в раздевалке. Разочарование после поражения от «Ман Сити» присутствует, но в АПЛ, как мы знаем, все может произойти», - сказал Зинченко.

«Арсенал» за четыре тура до финиша АПЛ имеет в активе 78 очков и отстает от «Ман Сити», у которого игра в запасе, на один балл.