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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «На таком уровне неприемлемо много пропускать»
Англия
04 мая 2023, 11:38 |
244
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «На таком уровне неприемлемо много пропускать»

Защитник «Арсенала» – о кризисе «канониров» в концовке сезона

04 мая 2023, 11:38 |
244
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «На таком уровне неприемлемо много пропускать»
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

26-летний украинский левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился мнением о кризисе «канониров» в концовке сезона.

«На таком уровне неприемлемо много пропускать. Но все мы люди – до сих пор учимся. Победа над «Челси» была важна, чтобы вернуться в ритм, а также для настроения в раздевалке. Разочарование после поражения от «Ман Сити» присутствует, но в АПЛ, как мы знаем, все может произойти», - сказал Зинченко.

«Арсенал» за четыре тура до финиша АПЛ имеет в активе 78 очков и отстает от «Ман Сити», у которого игра в запасе, на один балл.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник talkSPORT
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