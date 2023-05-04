Мануэль НОЙЕР: «Приятно каждый день делать шаг вперед»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поведал о восстановлении после травмы.

«У меня все отлично. Я рад, что каждый день могу посещать тренировочный центр и проводить там занятия. Восстановление проходит успешно. Последние тесты показали хороший результат. Приятно каждый день делать шаг вперед. У нас оптимистичный настрой», - передает слова голкипера пресс-служба мюнхенского гранда.

Мануэль выбыл до конца сезона из-за перелома ноги, который получил во время отпуска после ЧМ-2022.

В нынешнем сезоне вратарь сыграл 12 поединков, в которых пропустил 11 голов.